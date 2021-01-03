BMW з мінімальним пробігом, викрадення року та вантажівка 'Україна': найкраще за тиждень

У Німеччині у продажі 35-річний BMW з пробігом 428 км, у США викрали Tesla зі скрипкою Аматі, а в Україні побудували всюдихід "Україна" – дайджест найбільш читаних новин минулого тижня

На продаж у Німеччині виставили BMW 635 CSi 1985 року випуску. Унікальність лота полягала у тому, що на одометрі машини – всього 428 км. Тож не дивно, що автомобіль був проданий за значну суму.

Викраденням року називають зникнення у Лос-Анджелесі електрокара Tesla. Сам факт крадіжки авто навряд чи став би предметом обговорення, якби у салоні машини безтурботний власник не залишив скрипку Аматі, вартість якої обчислюється шестизначною цифрою.

Ще однією цікавою новиною став відеосюжет про двох українських умільців із міста Збараж на Тернопільщині, які побудували позашляховик на базі ГАЗ-66. Машину назвали "Україна", а на створення всюдихода пішло 3 роки та майже 25 тисяч доларів.

Українські фахівці з автомобільної світлотехніки опублікували відео, у якому показали, як можна вирішити одну з найпоширеніших проблем – слабке світло заднього ходу. Замінивши звичайні лампи на LED, якість освітлення можна поліпшити у 4 рази.

Карантинні обмеження та соціальне дистанціювання викликали справжній бум на ринку будинків на колесах. У деяких виробників портфель замовлень розписаний на багато місяців. Наприклад, в американської компанії Outside Van черга за моделлю Elevate вартістю у $290 тисяч досягає 9 місяців.

Алкоголь та керування автомобілем – несумісні! Авто Обоз нагадує – будьте відповідальні та не сідайте за кермо після бурхливо проведених вихідних. А щоб розуміти, як довго зберігається в організмі алкоголь, ми підготували спеціальну таблицю, що враховує вагу людини та вміст алкоголю.

Новий 2021 рік принесе багато цікавих новинок та презентацій. Про найбільш значущі та важливі з них читайте у нашому огляді.