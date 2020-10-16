Через зростання долара в Україні подорожчали автомобілі: скільки коштують тепер

В Україні вартість одного долара дуже впевнено перетнула позначку 28 гривень. Підвищення цін на імпортні товари довго чекати не довелося. Насамперед це стосується автомобілів.

АвтоОбоз перевірив ціни на популярні моделі на українському ринку та з'ясував, як змінилася вартість за останній місяць.

Renault

Моделі цього французького бренду дуже популярні серед українських автомобілістів. Різні машини компанії нерідко стають бестселерами у своїх класах. Основна причина – привабливі ціни, за які можна придбати автомобілі зі світовим ім'ям. Але моделі Renault в Україні вже подорожчали.

Найдешевша пропозиція – бюджетний гетчбек Sandero, який коштував 266 900 грн, тепер у базовій версії оцінено у 272 900 грн. Модель подорожчала на 6000 гривень, або на 2,25%. Не так уже й багато.

Renault Sandero. Фото: Renault

Renault Logan користується майже таким самим високим попитом, як і його п'ятидверний молодший варіант. Але автомобіль трохи дорожчий – ми запам'ятали ціну 288 900 грн. Тепер машина коштує від 294 900 грн. Зростання ціни на ті ж 6 тисяч гривень, але у відсотковому співвідношенні тільки на 2% – через те, що спочатку модель дорожча за Sandero.

Renault Sandero Stepway. Фото: Renault

Місяць тому Renault пропонувала українським автомобілістам увійти в сегмент кросоверів за 361 900 грн разом із Sandero Stepway. Ціна за базову модифікацію моделі не змінилася. Те саме стосується і Renault Duster, який, як і раніше, коштує від 382 900 грн. Цікаво, що на цьому тлі подорожчав автомобіль українського виробництва – Renault Arkana.

Renault Arkana. Фото: Renault

На вітчизняний ринок купеподібний кросовер вийшов за 467 900 грн у базовій комплектації. Протягом місяця ця цифра перетворилася на 477 900 грн. Зростання становило 10 000 гривень, або 2,1%. З чим це пов'язано? Адже машину випускають на потужностях ЗАЗу в Україні. Річ у тому, що на заводі в Запоріжжі налагоджено процес великовузлового складання, а не виробництва повного циклу. У нашу країну приходять закордонні машинокомплекти, тому валютні коливання в результаті відображаються на роздрібній ціні, навіть незважаючи на "зроблено в Україні".

Ravon

Дешеві машини з Узбекистану користуються стійким попитом через привабливу цінову політику. Автомобілі прості, але сучасні та досить надійні. Раніше найдешевша модель – міський гетчбек R2 – коштувала 260 000 грн. Після подорожчання на 14 200 гривень, або 5,5%, за бюджетник просять від 274 200. Усе одно недорого за машину з АКПП. Але місцем найбільш доступного автомобіля в лінійці R2 поступився седану.

Ravon R2. Фото: Ravon

Ravon R4 тепер коштує 273 800. Раніше за модель просили 266 800 грн – бюджетний седан подорожчав на 7000 гривень, або 2,6%. Ще одна модель – Ravon R3 – підвищила ціну на 9500 гривень, або 3,6%. За автомобіль просили 266 800 грн, тепер – від 276 300 грн.

Ravon R4. Фото: Ravon

Chery

Найдешевша модель популярного в Україні китайського виробника – компактний кросовер Chery Tiggo 2. Близько місяця тому модель впритул впиралася в 300 тисяч гривень – за машину просили від 299 314 грн. Тепер модель у базовій модифікації коштує 308 688 грн. Кросовер подорожчав на 9374 гривень, або 3,1%.

Chery Tiggo 2. Фото: Chery

Ще один популярний автомобіль – Chery Tiggo 3. Компактний кросовер (більший за Tiggo 2) коштує сьогодні від 379 488 грн. Не так давно машина коштувала 378 014 грн. Зростання (+1474 гривні, або 0,4%) швидше на рівні похибки коливань, а не сталого зміцнення валюти.

Chery Tiggo 3. Фото: Chery

JAC

Китайські автомобілі дуже популярні в Україні. Отже, на черзі ще один бренд із Піднебесної. JAC S2 – один із найбільш дешевих кросоверів на нашому ринку. Зараз за нього просять мінімум 370 500 грн. Стільки ж автомобіль коштував і раніше, тому ціна не змінилася.

JAC S2. Фото: JAC

Зі свого боку, бюджетний седан JAC J4 все ж подорожчав. З 294 000 грн ціна піднялася до 299 250 грн – на 5250 гривень, або 1,8%.

JAC J4. Фото: JAC

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ціни на популярні та доступні позашляховики українського ринку з повним приводом.