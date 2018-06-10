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"Божевільний SpaceX": Маск поділився планами на Tesla Roadster

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Компанія Tesla готує пакет SpaceX для спорткара Roadster нового покоління, який дозволить поліпшити його технічні характеристики.

Про це заявив керівник компанії Ілон Маск, зазначивши, що пакет оновлень буде називатися так само, як і його аерокосмічна компанія, повідомляє autoconsulting.com.ua з посиланням на Сarscoops.

"Те, що ми представили раніше - це був лише Roadster в базовій модифікації. Ми підготуємо для автомобіля набір опцій під назвою SpaceX. Це буде просто божевілля", - сказав він.

autoconsulting.com.ua

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Маск зазначив, що головне завдання оновленого спорткара Roadster - обігнати бензинових конкурентів за всіма можливими параметрами.

autoconsulting.com.ua

Новий Tesla Roadster представили в листопаді 2017 року. Автомобіль оснащений трьома електромоторами з максимальним обертовим моментом 10 000 Нм, а також комплект батарей ємністю 250 кіловат-годин.

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За даними виробника, новинка зможе розігнатися до 96 км/год за 1,9 секунди, а до 160 км/год - за 4,2 секунди. Максимальна швидкість спорткара досягне 400 км/год, запас ходу по трасі - близько 992 км.

Серійне виробництво нового Roadster планується почати в 2020 році. Компанія приймає попередні замовлення з передоплатою $50 тис. Вартість автомобіля складе близько $200 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійська авіакомпанія Qantas опублікувала відео, як електрокроссовер Tesla Model X P100D буксирує пасажирський літак Boeing 787-9 Dreamliner.

Особа
Ілон Маск
Місце
США
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