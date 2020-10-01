Фінальний етап NoMotors Drift Games буде проходити 3-4 жовтня в Києві.

Всі любителі швидкості і потужних автомобілів запрошуються на заключний етап змагань з дрифту. В рамках змагань відвідувачів чекають гарні, близькі і димні проїзди від кращих пілотів України, відкритий парад пілотів, фотосесії і багато іншого.

У Києві відбудеться фінальний етап NoMotors Drift Games. Фото: nomotors.ua

3 жовтня відведений для тренувань і кваліфікац, а 4 жовтня – день змагань. У закритому парку ви можете зблизька подивитися на бойові автомобілі, як працюють механіки, а так же поспілкуватися з пілотами.

У Києві відбудеться фінальний етап NoMotors Drift Games. Фото: nomotors.ua

У Києві відбудеться фінальний етап NoMotors Drift Games. Фото: nomotors.ua

Змагання відбудуться на майданчику "Ukrainian Drift Innovations" за адресою: Київ, Софіївська Борщагівка, Мала Окружна, 10/1.

У Києві відбудеться фінальний етап NoMotors Drift Games. Фото: nomotors.ua

Квитки діють 2 дня. Їх можна придбати за посиланням. Більше інформації – на сторінках NoMotors в Facebook, Instagram, а також на сайті.