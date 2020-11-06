Вперше в Україні змагання з дрифту пройдуть у новому форматі.

Новий проєкт NoMotors Drift Fest складається із 3 дисциплін:

• Solo – це дрифт одного пілота, який їде за суддівським завданням, а переможцем стане той, хто, не припиняючи занос, збере максимальну кількість балів.

• Командний дрифт – це дрифт трьох автомобілів однієї команди, в якому пілоти виконують суддівське завдання й отримують за це бали.

• Класика – класична турнірна сітка із ТОП-16 пілотів за результатами кваліфікації.

Тепер не важливо, наскільки потужний автомобіль учасника, важливо те, як він ним керує.

У Києві відбудеться фестиваль дрифту NoMotors Drift Fest nomotors.ua

Всі любителі швидкості і потужних автомобілів запрошуються на незвичайні змагання з дрифту. У межах заходу відвідувачів чекають гарні, близькі і димні проїзди від найкращих пілотів України, відкритий парад пілотів, фотосесії і багато іншого.

У Києві відбудеться фестиваль дрифту NoMotors Drift Fest nomotors.ua

Змагання відбудуться на майданчику "Ukrainian Drift Innovations" за адресою: Київ, Софіївська Борщагівка, Мала Окружна, 10/1.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Києві відбувся фінальний етап NoMotors Drift Games.