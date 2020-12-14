Сім'ю Porsche 911 поповнила екстремальна версія GT3 Cup

Німецька компанія Porsche презентувала нове покоління боліда Porsche 911 GT3 Cup, призначеного для участі у кільцевих гонках.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка отримала у своє розпорядження опозитний 6-циліндровий атмосферний мотор об'ємом 4 літри, потужністю 510 к.с. (+25 к.с.) та крутним моментом 480 Нм (+10 Нм). Він працює у парі з 6-ступінчастою секвентальною коробкою передач.

Porsche 911 GT3 Cup отримав новий передній бампер зі сплітером та величезне антикрило. Кут атаки заднього антикрила можна налаштувати. Все це дозволило істотно збільшити притискну силу.

Для кращої стабільності на треку передню колію розширили до 1920 мм, а задню – до 1902 мм. Ззаду встановлено багатоважільну конструкцію, а спереду – підвіску на подвійних поперечних важелях від колишньої гоночної модифікації RSR. На зміну гідропідсилювачу керма прийшов електромеханічний.

Двері, капот та антикрило Porsche 911 GT3 Cup виготовлені з вуглепластика, скло – з полікарбонату, а кришка багажника – з алюмінію.

Інтер'єр машини також серйозно перероблений. У салоні з'явилося нове крісло пілота, яке можна регулювати за висотою. Штурвал із вуглепластика запозичили у моделі 911 GT3 R. Вся необхідна пілоту інформація виводиться на прямокутний цифровий дисплей діагоналлю 10,3 дюйма.

Вартість Porsche 911 GT3 Cup нового покоління стартує від 225 тисяч євро, а перші машини покупці отримають уже в лютому майбутнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Porsche мають намір використовувати на моделях з ДВС метанол, а компанія Peugeot поділилася першою інформацією про свій гібридний болід для гонок на витривалість FIA WEC.