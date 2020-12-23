Позашляховики Land Rover відправляться на "Дакар"

Британські позашляховики повертаються у знаменитий марафон "Дакар". У січні у ралі-рейді по американському бездоріжжю візьму участь два Defender 110.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Компанія Land Rover буде забезпечувати технічну підтримку новій команді Bahrain Raid Xtreme (BRX), для якої підготували два нових Defender 110.

Компанія Land Rover буде забезпечувати технічну підтримку новій команді Bahrain Raid Xtreme media.landrover.com

Команда BRX з'явилася в результаті співпраці британської інжинірингової компанії Prodrive та державного фонду добробуту Бахрейну. У майбутньому 13-денному марафоні команда BRX братиме участь на двох прототипах класу T1 Hunter, за кермом яких будуть ралійні легенди – 5-кратний чемпіон WRC Себастьян Льоб та дворазовий переможець "Дакара" Нані Рома.

Land Rover Defender 110 P400 для підтримки команди BRX media.landrover.com

"Прикривати тили" титулованим спортсменам будуть два Defender 110 P400. Обидва всюдихода оснащені 3-літрової рядної "шісткою" з 48-вольтним стартер-генератором та "автоматом" ZF. Реалізувати потенціал "м'якого" гібрида допоможе повноприводна трансмісія, а комфорт на бездоріжжі забезпечить пневматична підвіска.

Автомобіль також отримав опціонний набір Explorer Pack, в який увійшли шноркель, розсувні сходи, експедиційний багажник на даху, захисні накладки на колісні арки і додаткові вантажні бокси на боковинах кузова.

Автомобіль отримав опціонний набір Explorer Pack media.landrover.com

Прототипи команди BRX створені компанією Prodrive відповідно до технічних вимог класу Т1. Зовнішній вигляд баггі Hunter розроблений Єном Келлумом, колишнім шеф-дизайнером Jaguar. В основі конструкції лежить потужний каркас з високоміцної сталі, а кузовні панелі виготовлені з карбонового волокна.

Зовнішній вигляд баггі BRX Hunter розроблений Єном Келлумом, колишнім шеф-дизайнером Jaguar media.landrover.com

В основі конструкції лежить потужний каркас з високоміцної сталі, а кузовні панелі виготовлені з вуглепластика media.landrover.com

Баггі оснащені 3,5-літровими моторами V6 з двома турбінами. Його віддача – 400 к.с. і 700 Нм. Вся ця міць відправляється до всіх ведучих коліс через 6-ступінчасту секвентальную коробку передач. Обсяг паливного бака досягає 500 л

Салон ралійного BRX Hunter media.landrover.com

BRX Hunter оснащений 400-сильним бензиновим 3.5 V6 media.landrover.com

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Компанія Land Rover має великий досвід участі в "Дакарі". У дебютному ралі-рейді у 1979 році перемогу здобув Ален Женест на Range Rover. Через два роки першим до фінішу марафону приїхав Рене Метж, також на Range Rover. У 1984 та 1987 році британські всюдиходи зайняли друге місце на подіумі "Дакара", а у 1983-му та 1988-му – третє.

Ален Женест на Range Rover завоював перемогу у найпершому марафоні "Париж-Дакар" у 1979 році media.landrover.com

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