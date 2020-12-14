Peugeot розповів про 680-сильний гібридний болід

Компанія Peugeot офіційно представила технічні характеристики гібридного гоночного боліда для чемпіонату світу з автогонок на витривалість – FIA World Endurance Championship (WEC).

Про це повідомляє пресслужба виробника. Автомобіль створений у межах спільного проєкту компаній Peugeot і Total.

Спортивний підрозділ Peugeot Sport готує новий болід для повернення у престижну гоночну серію FIA WEC. Новинка отримає у своє розпорядження 2,6-літровий бензиновий мотор V6 потужністю 680 к.с. з двома турбонагнітачами. У передній частині буде 272-сильний електромотор. Кожен двигун відповідатиме за привід своєї пари коліс, а реалізувати потенціал силового агрегату допоможе секвентальна 7-ступенева коробка передач.

ДВС розташований по центру боліда за спиною гонщика, а електромотор – спереду int-media.peugeot.com

На швидкості до 120 км/год боліда надає рух виключно бензиновий мотор. Потім до нього приєднується електродвигун, але електроніка обмежує потужність ДВС на рівні 300 кВт (408 к.с.). Іншими словами, за регламентом змагань сумарна потужність боліда не повинна перевищувати 500 кВт (680 к.с.).

Гібридний силовий агрегат включає до свого складу ДВС, електромотор, 7-ступеневу КП та акумуляторну батарею int-media.peugeot.com

Коли акумуляторна батарея віддасть всю свою енергію, система автоматично активує ДВС і зніме обмеження з його потужності. Перед початком змагань акумуляторна батарея буде повністю заряджена від зовнішнього джерела, а під час гонки енергією її буде постачати система рекуперації KERS.

Вага турбинного мотора – 165 кг int-media.peugeot.com

За регламентом максимальна потужність ДВС може бути збільшена на три відсотки до 700 к.с. (515 кВт) у кінці прямих ділянок гоночної траси за умови, що батарея розряджена. Крім того, гоночний автомобіль може працювати в гібридному режимі на швидкості нижче за 120 км/год на піт-лейн або якщо швидкість на трасі обмежена 60 км/год.

Тести гоночного боліда заплановані на кінець наступного року, а на трасу чемпіонату автомобіль вийде 2022 року

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