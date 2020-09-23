Компанія Opel презентувала гоночну версію Corsa

Німецький бренд Opel представив нового представника сімейства Corsa – гоночний болід Corsa Rally4.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Модель Opel Corsa Rally4 розроблена для клієнтів, які приймають участь в ралійних перегонах національного або міжнародного масштабу.

Opel Corsa Rally4. фото: int-media.opel.com

Новинка є спадкоємцем моделі Adam R2, з якої Opel чотири роки поспіль (2015-2018 рр.) Вигравав чемпіонський титул в Європейському ралі юніорів. Крім того, цей гоночний автомобіль зібрав вражаючий список досягнень: більше 220 перемог в своєму класі, 530 подіумів, 32 титулу в національних чемпіонатах. І новинка Opel Corsa Rally4 повинна стати гідним наступником.

Opel Corsa Rally4. фото: int-media.opel.com

Corsa R4 розроблена відповідно до вимог класу Rally4, який прийшов на зміну R2. Замість чотирициліндрового атмосферного мотора, який використовувався на моделі Adam R2, під капотом Corsa R4 встановлений 1,2-літровий трициліндровий бензиновий двигун з турбонадувом. Він має в своєму активі 208 к.с. потужності і 290 Нм крутного моменту.

Opel Corsa Rally4. фото: int-media.opel.com

Вся потужність передається на передні колеса через секвентальную 5-ступінчасту КП і регульований диференціал підвищеного тертя. Крім того, автомобіль отримав власну регульовану підвіску з пружинами Eibach і амортизаторами Öhlins.

Opel Corsa Rally4. фото: int-media.opel.com

Після декількох місяців різних випробувань, фахівці гоночних підрозділів Opel Motorsport і PSA Motorsport провели фінальні тести Corsa R4 на півдні Франції. За п'ять днів команда тест-пілотів подолала більше 1000 км по гравійним і асфальтовим дорогах в різних погодних умовах.

Opel Corsa Rally4. фото: int-media.opel.com

Пілот-випробувач спортивного відділення Opel Motorsport Мар'ян Грібель підвів загальні підсумки тестів: "Opel Corsa Rally4 дуже простий в управлінні, добре реагує на зміни в налаштуваннях. Завдяки збільшеній колісній базі в порівнянні з Adam R2, новинка більш стійка в швидких поворотах, при цьому зберегла відмінну маневреність. Турбомотор чудовий і відчувається дуже потужним, особливо при русі в гору. Завдяки більш високому крутному моменту і набагато більш широкого діапазону оборотів, перемикати передачі можна значно рідше, ніж на машині з атмосферним двигуном".

Opel Corsa Rally4. фото: int-media.opel.com

Йорг Шротт, директор гоночного підрозділу Opel Motorsport, заявив: "Наші клієнти можуть розраховувати на швидкий і надійний ралійний автомобіль, ніж в минулому славився Adam R2. Важливо відзначити, що Opel Corsa Rally4 розроблявся також і з урахуванням мінімально можливих експлуатаційних витрат . Це економить бюджети спортивних команд-клієнтів, а також забезпечує оптимальне співвідношення ціни і якості".

Opel Corsa Rally4. фото: int-media.opel.com

Нарешті, новинка Opel Corsa Rally4 виступатиме в ролі наступного кроку для молодих пілотів, які беруть участь в спільній програмі Opel і ADAC по просуванню "молодих талантів". Почавши з гоночної серії ADAC Opel e-Rally Cup і виступаючи за кермом електромобіля, кращі молоді талановиті пілоти отримують можливість долучитися до команди ADAC Opel Rally Junior Team і опинитися в салоні Opel Corsa Rally4. Після чого пілоти-юніори можуть розраховувати на більш складну міжнародну програму виступів, в якій вони можуть зробити наступні кроки у розвитку власної кар'єри.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Opel провела світову презентацію нового кросовера Mokka.