Компанія Opel презентувала гоночну версію Corsa

Німецький бренд Opel представив нового представника сімейства Corsa – гоночний болід Corsa Rally4.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Модель Opel Corsa Rally4 розроблена для клієнтів, які приймають участь в ралійних перегонах національного або міжнародного масштабу.

Новинка є спадкоємцем моделі Adam R2, з якої Opel чотири роки поспіль (2015-2018 рр.) Вигравав чемпіонський титул в Європейському ралі юніорів. Крім того, цей гоночний автомобіль зібрав вражаючий список досягнень: більше 220 перемог в своєму класі, 530 подіумів, 32 титулу в національних чемпіонатах. І новинка Opel Corsa Rally4 повинна стати гідним наступником.

Corsa R4 розроблена відповідно до вимог класу Rally4, який прийшов на зміну R2. Замість чотирициліндрового атмосферного мотора, який використовувався на моделі Adam R2, під капотом Corsa R4 встановлений 1,2-літровий трициліндровий бензиновий двигун з турбонадувом. Він має в своєму активі 208 к.с. потужності і 290 Нм крутного моменту.

Вся потужність передається на передні колеса через секвентальную 5-ступінчасту КП і регульований диференціал підвищеного тертя. Крім того, автомобіль отримав власну регульовану підвіску з пружинами Eibach і амортизаторами Öhlins.

Після декількох місяців різних випробувань, фахівці гоночних підрозділів Opel Motorsport і PSA Motorsport провели фінальні тести Corsa R4 на півдні Франції. За п'ять днів команда тест-пілотів подолала більше 1000 км по гравійним і асфальтовим дорогах в різних погодних умовах.

Пілот-випробувач спортивного відділення Opel Motorsport Мар'ян Грібель підвів загальні підсумки тестів: "Opel Corsa Rally4 дуже простий в управлінні, добре реагує на зміни в налаштуваннях. Завдяки збільшеній колісній базі в порівнянні з Adam R2, новинка більш стійка в швидких поворотах, при цьому зберегла відмінну маневреність. Турбомотор чудовий і відчувається дуже потужним, особливо при русі в гору. Завдяки більш високому крутному моменту і набагато більш широкого діапазону оборотів, перемикати передачі можна значно рідше, ніж на машині з атмосферним двигуном".

Йорг Шротт, директор гоночного підрозділу Opel Motorsport, заявив: "Наші клієнти можуть розраховувати на швидкий і надійний ралійний автомобіль, ніж в минулому славився Adam R2. Важливо відзначити, що Opel Corsa Rally4 розроблявся також і з урахуванням мінімально можливих експлуатаційних витрат . Це економить бюджети спортивних команд-клієнтів, а також забезпечує оптимальне співвідношення ціни і якості".

Нарешті, новинка Opel Corsa Rally4 виступатиме в ролі наступного кроку для молодих пілотів, які беруть участь в спільній програмі Opel і ADAC по просуванню "молодих талантів". Почавши з гоночної серії ADAC Opel e-Rally Cup і виступаючи за кермом електромобіля, кращі молоді талановиті пілоти отримують можливість долучитися до команди ADAC Opel Rally Junior Team і опинитися в салоні Opel Corsa Rally4. Після чого пілоти-юніори можуть розраховувати на більш складну міжнародну програму виступів, в якій вони можуть зробити наступні кроки у розвитку власної кар'єри.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Opel провела світову презентацію нового кросовера Mokka.