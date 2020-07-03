Honda Civic відкриє чемпіонат WTCR

Honda Civic Type R Limited Edition стане офіційним автомобілем безпеки чемпіонату WTCR 2020. Про це повідомляє прес-служба виробника.

Новий Honda Civic Type R Limited Edition в цьому році буде відкривати сезон престижного міжнародного чемпіонату з кільцевих гонок World Touring Car Cup (WTCR).

2021 Honda Civic Type R Limited Edition. фото: hondanews.eu

Для автомобіля підготували яскраво-жовту ліврею, створену бельгійським художником і дизайнером Жаном-Люком Вануфом. Перший етап чемпіонату відбудеться на трасі "Зальцбургрінг" в Австрії 12-13 вересня.

2021 Honda Civic Type R Limited Edition. фото: hondanews.eu

"У компанії Honda багата історія участі в кільцевих гонках FIA World Touring Car, тому ми дуже раді вітати Honda в якості нового офіційного автомобіля безпеки у вигляді Civic Type R Limited Edition, – коментує Франсуа Рібейро, промоутер WTCR. – Можливість мати таку знакову модель, як Civic Type R, в якості офіційного автомобіля безпеки, з її чудовими характеристиками, спортивними і динамічними якостями, а також доступністю для покупців, – в повній мірі відповідає філософії нашого чемпіонату ".

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2021 Honda Civic Type R Limited Edition. фото: hondanews.eu

Нагадаємо, що дебют новинки відбувся в лютому в штаб-квартирі компанії JAS Motorsport в Мілані, яка є давнім партнером Honda в світі автоспорту. 2020 Civic Type R Limited Edition є особливою версією моделі, призначеної для використання на гоночних треках.

Від своїх побратимів новинка відрізняється іншими бамперами, спеціальної гальмівною системою з плаваючими гальмівними дисками, спартанський інтер'єр, 20-дюймові ковані легкосплавні диски від BBS і спортивна гума Michelin Pilot Sport Cup 2. На відміну від версії Type R GT новинка стала легше на 47 кг.

2021 Honda Civic Type R Limited Edition. фото: hondanews.eu

Під капотом європейської версії Type R Limited Edition розташовується 2-літровий турбований мотор VTEC, що розвиває потужність 320 к.с. і 400 Нм крутного моменту. А для американських покупців мотор трохи дефорсировали.

2021 Honda Civic Type R Limited Edition. фото: hondanews.eu

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, офіційним автомобілем безпеки чемпіонату Формули-1 стане купе Mercedes-AMG.