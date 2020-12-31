Гонщика F1 Льюїса Хемілтона посвятили у лицарі

Гонщик Формули-1 Льюїс Хемілтон отримав почесний титул лицаря Британської імперії.

Про це повідомляє Daily Mail. Семиразовий переможець чемпіонату Формули-1 Льюїс Хемілтон став четвертим британським гонщиком, удостоєним почесного титулу. Раніше у лицарі були посвячені такі відомі пілоти, як сер Джек Бребем, сер Стірлінг Мосс та сер Джекі Стюарт.

Раніше Хемілтон вдруге у своїй кар'єрі став переможцем в номінації "Персона року" за версією BBC Sport. Крім того, Льюїс очолив список кращих пілотів року, складений у ході таємного голосування керівниками команд "Королівських гонок".

Нагадаємо, що за підсумками закінчився чемпіонату 2020 року, Льюїсу вдалося повторити досягнення Міхаеля Шумахера та у сьомий раз здобути перемогу у сезоні Ф1. Крім того, у цьому році він також зміг встановити нові рекорди, вигравши 95 гонок та зайнявши 98 поул-позицій на старті.

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