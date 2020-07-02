Формула 1 2020: Mercedes-AMG презентував офіційні автомобілі сезону

Відкривати перший етап, який пройде на австрійській трасі Шпильберг, буде оновлений суперкар Mercedes-AMG GT R.

Незважаючи на тотальну істерію з приводу коронавируса, престижний чемпіонат світу з кільцевих гонка Формула-1 починає гоночний сезон. Офіційний автомобіль безпеки отримав нову ліврею, присвячену боротьбі з расизмом і дискримінацією, ще одному тренду цього року.

2021 Mercedes-AMG GT R і Mercedes-AMG C 63 S Estate. фото: media.daimler.com

Купе оснащене потужним 4-літровим V8 з двома турбінами, який розвиває 585 к.с. У парі з ним працює автоматична 9-ступінчаста коробка передач, розташована в блоці із заднім диференціалом.

2021 Mercedes-AMG GT R. Фото: media.daimler.com

Відповідно до призначення, автомобіль оснащений додатковою світлотехнікою і спеціальним обладнанням. Крім того, спорткар має пакет AMG Track Package, який включає каркас безпеки і ефективну гальмівну систему з карбоно-керамічними гальмівними дисками. Максимальна швидкість купе досягає 318 км/год, а на розгін до першої "сотні" йому потрібно всього 3,6 секунди.

2021 Mercedes-AMG GT R. Фото: media.daimler.com

Крім автомобіля безпеки, компанія Mercedes-AMG підготувала для нового сезону автомобіль для надання медичної допомоги на базі універсала C 63 S Estate.

2021 Mercedes-AMG C 63 S Estate. фото: media.daimler.com

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