Бос Groupe PSA дасть старт 24-годинного марафону в Ле Мані

Керівник концерну Groupe PSA Карлос Таварес дасть старт 24-годинного марафону в Ле Мані, який пройде в цьому році 19-20 вересня.

Про це повідомляє прес-служба концерну. Голова правління Groupe PSA, "Людина року 2020" в автоіндустрії за версією World Car Awards, великий гравець в автомобільній промисловості і пристрасний гонщик-любитель, Карлос Таварес, стане стартером гонки "24 години Ле-Мана". Таким чином він позначить повернення бренду Peugeot в найбільшу гонку на витривалість в 2022 році.

"Карлос Таварес стартуватиме в гонці" 24 години Ле-Мана-2020 ", ніж підкреслює міцні зв'язки і єдність між нашою гонкою і автомобільною промисловістю. Для автовиробників" 24 години Ле-Мана "є видатним випробувальним полігоном і центром уваги світової арени. Peugeot тричі перемагав в Ле-Мане завдяки вражаючим автомобілів 905 і 908, а також має відмінний рекорд на 24 годинах Ле-Мана і багатообіцяюче майбутнє. Я вдячний Карлосу Таварес за те, що він прийняв наше запрошення стати стартером гонки в цьому році, яка буде присвячена єдності автомобільної промисловості і автоспорту", – коментує П'єр Фійон, президент Автомобільного клубу de l'Ouest.

"Для мене велика честь бути стартером 24 годин Ле-Мана 2020 року. Як ви знаєте, я захоплююся автоспортом, я закоханий в автомобільну сферу, і я захоплений новими передовими технологіями, і 24 години Ле-Мана об'єднують в собі всі три мої пристрасті. Peugeot скоро знову братиме участь в гонках, і як учасник цього заїзду я хотів би звернути увагу на той факт, що Peugeot повернеться в гонку на витривалість у 2022 році, за цим проектом стоїть вся компанія. Peugeot тричі вигравав з двома різними автомобілями і з різними технологіями. і тепер ми прагнемо до перемоги завдяки новим гібридними технологіями. я хотів би подякувати Automobile Club de l'Ouest за надану мені привілей стати стартером найбільшої гонки. Також я хотів би подякувати всім команди, які змагатимуться, і всіх, хто вносить свій внесок в організацію цього заходу, особливо в ці непрості часи", – розповідає Карлос Таварес.

Гонка "24 години Ле-Мана 2020" пройде з 19 по 20 вересня в закритому форматі і з суворим дотримання правил безпеки.

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