Крали дизайн: у мережі порівняли авто СРСР та Заходу

Дизайн багатьох радянських автомобілів був "сплагіачений" із західних моделей.

Відповідні фото опублікували користувачі мережі, показавши очевидну схожість популярних авто, випущених при СРСР, з їх більш ранніми "прототипами".

Зазначимо, частина радянських легкових автомобілів виготовлялася за ліцензією Ford.

ЗІЛ-115. Ілюстрація Pinterest

Так, перше масове радянське автомобіль – 5-місний ГАЗ А, що випускався в 1932-1936 роках, – проводився за ліцензією. Технічна документація на нього, а також верстати для його виробництва в 1929 році радянським урядом були куплені в американської компанії Ford Motor Company.

ГАЗ А практично повністю копіював автомобіль Ford Model A Standard Phaeton.

Водночас експериментальний автомобіль, який у 1933 році в кількості 6 шт. вручну зібрали на ленінградському заводі "Красный путиловец", повинен був стати радянським варіантом представницьких "бьюїків".

У цьому випадку купувати ліцензію не збиралися, а просто скопіювали чужу розробку.

Раніше OBOZREVATEL писав, скільки коштували б автомобілі СРСР на нинішні гроші. Наприклад, ЗАЗ-968 обійшовся б у $16 000.

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