Весна почнеться зі Skoda Karoq! Компанія "Єврокар" пропонує найкращу цінову пропозицію для кросовера – від 596 055 грн. *

Про це повідомляє прес-служба компанії. Skoda Karoq – це сучасний автентичний дизайн, комфорт, безпеку і простір. Кросовер задає нові тренди зручного пересування по місту, так і за його межами, завдяки своїй маневреності, точності управління і економічності.

Ціни на Skoda Karoq істотно знижені skoda-auto.ua

Клієнтам доступні 3 комплектації Karoq: Ambition, Style, Scout. Лінійка дизельних і бензинових двигунів пропонує обсяг 1.4 TSI, 1.6 TDI і 2.0 TDI літра, які працюють в парі з 6-ступінчастою МКП, 7-ступінчастою DSG або автоматичною 8-ступінчастою коробкою передач. Karoq доступний як з моноприводом, так і в повнопривідної версії.

Для Skoda Karoq пропонується широка гама силових агрегатів skoda-auto.ua

Стартова ціна Skoda Karoq в комплектації Ambition з двигуном 1.6 TDI (116 к.с.) і 6-ступінчастою МКП стартує з позначки 596 055 грн. За модель в комплектації Ambition з двигуном 1.4 TSI (150 к.с.) і 8-ступінчастою АКП просять від 598 394 грн. *

* Рекомендована роздрібна ціна дана за станом на 10.02.2020 р

Перше, на що звертаєш увагу в салоні – це якісна обробка, інформативна цифрова приладова панель, 9,2-дюймовий сенсорний дисплей, комфортні сидіння, зручний багатофункціональний кермо, великий простір для водія і пасажирів.

Skoda Karoq першим серед моделей марки отримав цифрову приладову шкалу skoda-auto.ua

А безліч рішень Simply Clever покликані зробити щоденне використання автомобіля ще простіше і приємніше.

Індивідуальні задні сидіння можна складати як частково, так і повністю skoda-auto.ua

Karoq має рекордний для свого класу багажник об'ємом 521 л, який можна збільшити до 1630 л при складених спинках задніх сидінь. При використанні системи VarioFlex, яка дозволяє повністю витягти задні сидіння, – до 1810 л.

Karoq має рекордний для свого класу багажник обсяг якого варіюється в діапазоні від 521 до 1810 л skoda-auto.ua

Важливою конкурентною перевагою Karoq є сучасні системи допомоги водієві і широкі можливості мережевого підключення, які дозволяють завжди залишатися онлайн і навіть роздавати інтернет пасажирам.

Для Karoq пропонується кілька варіантів мультимедійної системи skoda-auto.ua

Для Karoq доступні кращі електронні технології: система автоматичного перемикання фар, розпізнавання дорожніх знаків, утримання автомобіля в смузі руху, система контролю втоми Driver Alert, помічник парковки, додаток MySKODA, яке пропонує поради по експлуатації автомобіля і зберігає історію технічних оглядів.

Додаток Skoda OneApp забезпечує водія повною інформацією про поїздку skoda-auto.ua

У Karoq реалізована можливість інтеграції автомобіля та мобільного пристрою за допомогою Smart Link, а також додаток Skoda OneApp, яке дає водієві повну інформацію про поїздку, витраті палива, прискоренні і навантаженні під час руху і багато іншого.

Ціна на Skoda Karoq стартує з позначки 596 055 грн skoda-auto.ua

Більше інформації про моделі можна знайти на сайті ТОВ "Єврокар".

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Skoda представила новий кросовер.

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