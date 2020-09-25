"Skoda Start": як вигідно купити Skoda Octavia

Компанія "Єврокар" спільно з "Укргазбанком" розробила кредитну програму "SKODA START".

Про це повідомляє прес-служба компанії. Нова кредитна програма від компанії "Єврокар" дозволяє придбати нову Skoda Octavia A8 швидко і фінансово вигідно. При оформленні кредиту на новинку клієнтам пропонується спеціальна ціна.

Нова Skoda Octavia A8. фото: skoda-auto.ua

Сьогодні Skoda Octavia A8 доступна з двигуном 1.4 TSI і 1.5 TSI, які можуть працювати в парі з механічною 6-ступінчастою або 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Четверте покоління бестселера значно виділяється серед конкурентів своїм емоційним і динамічним зовнішнім виглядом. Запорукою успіху моделі залишається незмінний стандарт якості, інноваційні інженерні рішення, в тому числі цифрові розробки. Octavia А8 може бути оснащена матричної диодной оптикою, трьохзонним клімат-контролем, електроприводом фаркопа і вперше може проектувати показання спідометра або дані навігації на лобове скло.

Нова Skoda Octavia A8. фото: skoda-auto.ua

Автомобілі марки Skoda – лідери на автомобільному ринку України. Грамотна цінова політика, досконала дилерська мережа, широкі фінансові інструменти, а також програма лояльності – це те, що дозволяє бренду залишатися в лідерах споживчих переваг. Запрошуємо вас відвідати дилерський центр і вибрати вигідні для вас умови кредитування для покупки Skoda Octavia A8.

Нова Skoda Octavia A8. фото: skoda-auto.ua

Детальніше ознайомитися з умовами кредитування можна на сайті або у офіційних дилерів Skoda в Україні.

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