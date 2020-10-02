Представництво Групи PSA в Україні пропонує запасні частини і роботи по їх установці з 20-відсотковою знижкою

Про це повідомляє прес-служба компанії. Пропозиція діє на всіх авторизованих СТО брендів Peugeot, Citroеn, Opel в період з 1 жовтня до 30 листопада.

Готуємося до зимового сезону: знижка 20% на запчастини і сервіс. фото: peugeot.ua

Вигода експлуатації автомобіля вимірюється не тільки економічністю у витраті палива, але також і безліччю інших чинників – в основному, пов'язаних з сервісним обслуговуванням. Представництво Групи PSA в Україні робить все, щоб утримання і експлуатація автомобілів Peugeot, Citroеn, Opel були максимально вигідними для їх власників.

Готуємося до зимового сезону: знижка 20% на запчастини і сервіс. фото: peugeot.ua

Наприклад: збільшення терміну гарантії (3 роки або 100 тисяч км) і міжсервісний пробігу ТО (від 15 до 30 тисяч км в залежності від моделі автомобіля), фіксована ціна періодичного технічного обслуговування, проведення спеціальних кампаній за вигідною заміні масла, пропозиція сервісних договорів для продовження гарантії.

Готуємося до зимового сезону: знижка 20% на запчастини і сервіс. фото: citroen.ua

Ще одним з таких прикладів є кампанія по заміні деталей ходової частини з істотною вигодою для клієнта. Так, в період з 1 жовтня до 30 листопада власники автомобілів Peugeot , Citroеn і Opel можуть замінити деталі підвіски і гальмівної системи з вигодою 20% відносно стандартних цін. Причому спеціальні умови діють як на запчастини, так і на роботи по їх заміні. Зауважимо, що дана пропозиція вже фактично стала регулярною і пропонується двічі на рік – перед початком зимового і літнього сезону експлуатації, що дозволяє підготувати свій автомобіль до нових погодних умов з максимальною вигодою для власника.

Готуємося до зимового сезону: знижка 20% на запчастини і сервіс. фото: opel.ua

Таким чином, представництво Групи PSA в Україні не тільки пропонує клієнтам вигідні умови сервісного обслуговування, але також дбає про безпеку людей під час поїздки. Адже давно відомо, що найбезпечніший автомобіль – це справний автомобіль. Особливо якщо мова йде про ходової частини і гальмівної системи. Справна підвіска подарує задоволення від комфорту і тишу під час руху, а відмінна керованість може вберегти від неприємних ситуацій. У свою чергу, нові гальмівні диски і колодки служать гарантією швидкої і різкої зупинки в екстрених випадках.

Готуємося до зимового сезону: знижка 20% на запчастини і сервіс. фото: peugeot.ua

Важливо відзначити, що в рамках даної сервісної кампанії спеціальні ціни діють на оригінальні деталі підвіски і гальмівної системи: відмінне заводське якість, повна відповідність монтажним розмірами. А установка придбаних запчастин проводиться на авторизованих сервісних станціях досвідченими майстрами. І все це ви отримуєте зі знижкою 20% від регулярного прайса.

Готуємося до зимового сезону: знижка 20% на запчастини і сервіс. фото: peugeot.ua

Вибирайте оригінальні запчастини та професійний сервіс, не економте гроші на свою безпеку – краще економте гроші зі спеціальними сервісними кампаніями від брендів Peugeot, Citroеn і Opel!

Детальна інформація по автомобілям Peugeot, список дилерів, СТО – на сайті peugeot.ua.

Детальна інформація по автомобілям Citroёn, список дилерів, СТО – на сайті citroen.ua.

Детальна інформація по автомобілям Opel, список дилерів, СТО – на сайті opel.ua.