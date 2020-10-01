'2-1-0: Поїхали!': Святкуємо 210 років Peugeot разом!

Тільки в жовтні, на честь свого 210-річного ювілею, Peugeot запускає нову кампанію – отримуй гарантовані подарунки та святкові ціни на автомобілі-бестселери бренду: кросовери 2008, 3008, 5008, мінівен Rifter, фастбек 508.

Пропозиція діє в період з 1 по 31 жовтня 2020 року. Приєднуйтесь до святкування 210-річного ювілею Peugeot – і отримуйте свої подарунки і порцію натхнення від бренду!

Бренд Peugeot – це не тільки автомобілі, але і унікальна 210-річна історія розвитку. Сьогодні Peugeot – це бренд з найтривалішим історичною спадщиною в автомобільному світі: 210 років розвитку, інновацій, сміливості. Звичайно, найкращим подарунком для покупця на честь ювілею бренду є спеціальна пропозиція на бажаний автомобіль. Тільки в жовтні кожен потенційний клієнт може отримати свою святкову ціну на бажаний автомобіль з числа бестселерів або топ-моделей Peugeot. Чи готові дізнатися деталі? Тоді починайте відлік – "2-1-0: Поїхали!".

Всього три простих кроки дозволять клієнту отримати новий автомобіль за спеціальною ціною і гарантований подарунок від бренду. По-перше, вам потрібно пройти реєстрацію на сайті Peugeot і вибрати один з трьох подарунків: килимки в салон, дорожній набір або перше регламентне ТО. Після реєстрації ви отримаєте свій промокод на електронну пошту і мобільний телефон.

По-друге, відвідуйте найближчого дилера Peugeot для проведення динамічного тест-драйву. По-третє, після проходження тест-драйву ви зможете отримати вашу персональну ціну за промокодом в салоні. Крім того, після покупки автомобіля ви гарантовано отримаєте обраний подарунок.

Впевнені, що нова кампанія "2-1-0: Поїхали!" зацікавить більшість покупців. Адже в ній бере участь максимально широкий ряд моделей Peugeot. Перш за все, бестселери бренда – стильний міський кросовер Peugeot 2008, який підкорює вулиці великих міст і дарує максимальний комфорт в заміських поїздках, а також високотехнологічний і динамічний кросовер Peugeot 3008 – найтитулованіший автомобіль бренду, який не один раз ставав "Автомобілем року" і отримував призи за надійність в безлічі країн. Крім того, сімейних покупців, які цінують простір і комфорт для кожного члена сім'ї, обов'язково зацікавить місткий і зручний кросовер Peugeot 5008.

Ще не визначилися? Тоді вам ідеально підійде сучасний і універсальний мінівен Peugeot Rifter – ваш розумний вибір в сторону практичності. Нарешті, для любителів драйву і яскравих емоцій запропонований революційний фастбек Peugeot 508 – справжній флагман Бренда і модель топ-класу, де зібрані всі кращі напрацювання і технології.

Святкуємо 210 років Peugeot разом! Поспішайте взяти участь в кампанії "2-1-0 Поїхали!": В період з 1 по 31 жовтня 2020 року, по всій мережі офіційних дилерів Peugeot в Україні. Здійсни свою мрію прямо зараз і отримуй гарантований подарунок!

Детальна інформація про Peugeot – на сайті компанії.