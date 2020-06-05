За підсумками автофіксації порушень ПДР у четвер, 4 червня, було зафіксовано 45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Найбільшою швидкість була в автомобіля з номерними знаками АН710*** – 206 км/ч. Знову на вулиці Олени Теліги, де дозволено лише 50 км/год, повідомили в патрульній поліції.

А ось найбільшу кількість разів швидкісний режим порушив автомобіль Toyota, номерний знак BH003***. Він перевищував аж 11 разів за 4 червня.

Також камери зафіксували два автомобілі з номерними знакамиKA591*** і AI212*** – кожен з яких порушив швидкісний режим по 9 разів.

Щодо ситуації на трасах, то там камери теж зафіксували чимало порушень швидкісного режиму:

M07 Київ-Ковель-Ягодин, де дозволена швидкість на вказаному відрізку 50 км/год., камери зафіксували 220 авто, які рухалися зі швидкістю 144-147 км/год.

M05 Київ-Одеса (дозволена швидкість на вказаному відрізку 50 км/год.) — 117 випадків, коли швидкість авто була від 152 до 168 км/год.

M06 Київ-Чоп (дозволена швидкість на вказаному відрізку 70 км/год.) — 57 авто, які рухалися зі швидкістю 148-149 км/год.

M03 Київ-Харків-Довжанський (дозволена швидкість на вказаному відрізку 110 км/год.) — 34 випадки, де авто рухалися зі швидкістю 161-163 км/год.

H01 Київ-Знам’янка (дозволена швидкість на вказаному відрізку 50 км/год.) — 31 авто, швидкість яких була від 156 до 159 км/год.

M07 Київ-Ковель-Ягодин, де дозволена швидкість на вказаному відрізку 90 км/год., камери зафіксували 30 авто, які рухалися зі швидкістю 154 км/год.

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facebook.com/patrolpolice.gov.ua

facebook.com/patrolpolice.gov.ua

facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL: