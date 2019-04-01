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Зухвалі хами: найнахабніші знаки Зодіаку

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Нахабство друге щастя. Деякі люди роблять цю фразу своїм головним життєвим принципом.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найбільш нахабні.

Скорпіон

Зухвалі хами: найнахабніші знаки Зодіаку

Скарлетт Йоханссон

Фото: instagram/seriouslyscarlett

Народилася: 22 листопад 1984 року

Представники цього знака готові піти на все, аби їм було добре. Нахабство в крові у Скорпіонів. Якщо їм щось потрібно від вас, то приготуйтеся до того, що вони будуть буквально переслідувати, нескінченно дзвонити і напружувати. Відмовити людям, народженим під цим знаком Зодіаку, теж непросто, адже вони просто не захочуть чути вашого "ні".

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Рак

Зухвалі хами: найнахабніші знаки Зодіаку

Селена Гомес

Фото: instagram/selenagomez

Народилася: 22 липня 1992 року

Ракам завжди є діло до чужого життя, і до всього цікавого. Вони всюди сунуть свій ніс, роздають поради наліво і направо, і прагнуть дізнатися всі подробиці інтимних речей. Представники цього знака абсолютно нетактовні і не знають міри в глибині проникнення в чужі справи, відносини, матеріальні та особисті питання. Вони часто бувають безпардонні і поводять себе хамовито.

Телець

Зухвалі хами: найнахабніші знаки Зодіаку

Пенелопа Крус

Фото: instagram/penelopecruzoficial

Народилася: 28 квітня 1974 року

Тельці абсолютно не мають почуття такту в спілкуванні, вони можуть образити або зачепити за живе, при цьому продовжуючи поводитися, як ні в чому не бувало. Якщо їм щось потрібно для досягнення особистих цілей, то вони переступлять будь-які рамки, скривдять нізащо.

Раніше OBOZREVATEL підготував список з найлицемірних знаків Зодіаку, яких варто остерігатися.

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