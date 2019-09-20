Зраджують направо і наліво: невірні знаки Зодіаку

Кожна людина, коли вступає у відносини, хоче, щоб її друга половинка була вірною. Адже ніхто не бажає бути обдуреним і приниженим.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найбільше схильні до зрад. Їх варто уникати у своєму житті.
Фото: glavred.info
Скорпіон
Скарлетт Йоханссон
Фото з Instagram
Народилася: 22 листопада 1984 року
Скорпіони — натури, які швидко закохуються і занурюються у нові відносини з головою. Тому часто йдуть на зраду, завдаючи біль своїм другим половинкам. При цьому, якщо представники цього знака зрозуміють, що їх спіймали і обман розкрився, то вони зроблять все, щоб кохана людина їх пробачила. Але варто Скорпіонам захопитися кимось — все повториться знову.
Близнюки
Анджеліна Джолі
Фото: prm.ua
Народилася: 4 червня 1975 року
Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, вічно сумніваються, чи вибрали вони правильного партнера, а тому намагаються, щоб у них було кілька запасних варіантів. До того ж, велика кількість потенційних партнерів підвищує Близнюкам їхню занижену самооцінку і привносить різноманітність. Вони швидше створені для вільних відносин, ніж для одного кохання на все життя.
Водолій
Віра Брежнєва
Фото з Instagram
Народилася: 3 лютого 1982 року
Представників цього знаку можна назвати найпідступнішими зрадниками. Вони завжди викрутяться з будь-якої ситуації і знайдуть виправдання своїм походам наліво. Єдине, що може мучити Водоліїв — почуття провини, але це не привід відмовитися від зрад. Тішить лише те, що з віком вони стають більш розсудливими і розчиняються в сім'ї.
Читайте також на OBOZREVATEL :
Гороскоп на 2019 рік розповість, що приготували зірки для всіх знаків Зодіаку на 12 місяців.
Любовний гороскоп: які знаки Зодіаку є найбільш схильними до зрад і не можуть без того, щоб не "ходити наліво".
Гороскоп сумісності називає три пари за знаками Зодіаку, яким буде важко створити міцну сім'ю і жити під одним дахом.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!