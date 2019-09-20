Зраджують направо і наліво: невірні знаки Зодіаку

Кожна людина, коли вступає у відносини, хоче, щоб її друга половинка була вірною. Адже ніхто не бажає бути обдуреним і приниженим.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найбільше схильні до зрад. Їх варто уникати у своєму житті.

Фото: glavred.info

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон Фото з Instagram

Народилася: 22 листопада 1984 року

Скорпіони — натури, які швидко закохуються і занурюються у нові відносини з головою. Тому часто йдуть на зраду, завдаючи біль своїм другим половинкам. При цьому, якщо представники цього знака зрозуміють, що їх спіймали і обман розкрився, то вони зроблять все, щоб кохана людина їх пробачила. Але варто Скорпіонам захопитися кимось — все повториться знову.

Близнюки

Анджеліна Джолі Фото: prm.ua

Народилася: 4 червня 1975 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, вічно сумніваються, чи вибрали вони правильного партнера, а тому намагаються, щоб у них було кілька запасних варіантів. До того ж, велика кількість потенційних партнерів підвищує Близнюкам їхню занижену самооцінку і привносить різноманітність. Вони швидше створені для вільних відносин, ніж для одного кохання на все життя.

Водолій

Віра Брежнєва Фото з Instagram

Народилася: 3 лютого 1982 року

Представників цього знаку можна назвати найпідступнішими зрадниками. Вони завжди викрутяться з будь-якої ситуації і знайдуть виправдання своїм походам наліво. Єдине, що може мучити Водоліїв — почуття провини, але це не привід відмовитися від зрад. Тішить лише те, що з віком вони стають більш розсудливими і розчиняються в сім'ї.

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