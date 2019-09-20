Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Зраджують направо і наліво: невірні знаки Зодіаку

719 Читати матеріал російською

Кожна людина, коли вступає у відносини, хоче, щоб її друга половинка була вірною. Адже ніхто не бажає бути обдуреним і приниженим.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найбільше схильні до зрад. Їх варто уникати у своєму житті.

Зраджують направо і наліво: невірні знаки Зодіаку

Фото: glavred.info

Скорпіон

Зраджують направо і наліво: невірні знаки Зодіаку

Скарлетт Йоханссон

Фото з Instagram

Народилася: 22 листопада 1984 року

Скорпіони — натури, які швидко закохуються і занурюються у нові відносини з головою. Тому часто йдуть на зраду, завдаючи біль своїм другим половинкам. При цьому, якщо представники цього знака зрозуміють, що їх спіймали і обман розкрився, то вони зроблять все, щоб кохана людина їх пробачила. Але варто Скорпіонам захопитися кимось — все повториться знову.

Новини
Тримайтеся від них подалі! Найпідступніші знаки Зодіаку

Близнюки

Зраджують направо і наліво: невірні знаки Зодіаку

Анджеліна Джолі

Фото: prm.ua

Народилася: 4 червня 1975 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, вічно сумніваються, чи вибрали вони правильного партнера, а тому намагаються, щоб у них було кілька запасних варіантів. До того ж, велика кількість потенційних партнерів підвищує Близнюкам їхню занижену самооцінку і привносить різноманітність. Вони швидше створені для вільних відносин, ніж для одного кохання на все життя.

Водолій

Зраджують направо і наліво: невірні знаки Зодіаку

Віра Брежнєва

Фото з Instagram

Народилася: 3 лютого 1982 року

Представників цього знаку можна назвати найпідступнішими зрадниками. Вони завжди викрутяться з будь-якої ситуації і знайдуть виправдання своїм походам наліво. Єдине, що може мучити Водоліїв — почуття провини, але це не привід відмовитися від зрад. Тішить лише те, що з віком вони стають більш розсудливими і розчиняються в сім'ї.

Читайте також на OBOZREVATEL :

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Тег
гороскоп 2019
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані