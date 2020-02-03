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"Не знають пощади та співчуття!" Знаки Зодіаку, що схильні до помсти

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Ці люди на перший погляд здаються милими, але насправді не прощають нічого. Їх краще не ображати навіть ненароком, інакше розплата буде жорстокою.

OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, що люблять мститися.

"Не знають пощади та співчуття!" Знаки Зодіаку, що схильні до помсти

Фото: sterlegrad.ru

Овен

Олена Темнікова

Олена Темнікова

Фото: instagram/lenatemnikovaofficial

Народилася: 18 квітня 1985 року

Овни – найбільш образливі та найбільш мстиві знаки Зодіаку. У них низька самооцінка, вони сумніваються в собі, а, значить, сумніваються і в партнері. Тому представники цього знака в кожному слові можуть бачити підступ, часто підозрюють в зрадах, чекають на них. Постійні образи та спроби помститися стануть просто щоденною рутиною і зведуть в могилу будь-яку розсудливу людину.

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Лев

Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Навколишні можуть й не знати, що Леви затаїли на них образу, злість. Здається, що для цього навіть немає ніяких причин. Але через будь-яку дрібниці, з будь-якого незначного приводу представники цього знака зможуть роздути з мухи слона. Причому вони не будуть влаштовувати розбірки, намагатися обговорити ситуацію з тим, кого вважають своїм ворогом, а будуть нишком готувати витончену помсту. Причому у Левів не можна отримати прощення – поки вони не помстяться, то не заспокояться.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Фото: instagram/seriouslyscarlett

Народилася: 22 листопада 1984 року

Скорпіони – справжні профі по частині мстивості. Тут всі засоби хороші, починаючи від брудних пліток і закінчуючи мало не шантажем. Їх хлібом не годуй, тільки дай комусь помститися. Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, намагаються завжди бути в курсі всього, що відбувається навколо них, щоб потім при потребі вміло скористатися своєю інформацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
гороскоп 2020
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