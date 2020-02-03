"Не знають пощади та співчуття!" Знаки Зодіаку, що схильні до помсти

Ці люди на перший погляд здаються милими, але насправді не прощають нічого. Їх краще не ображати навіть ненароком, інакше розплата буде жорстокою.
OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, що люблять мститися.
Фото: sterlegrad.ru
Овен
Олена Темнікова
Фото: instagram/lenatemnikovaofficial
Народилася: 18 квітня 1985 року
Овни – найбільш образливі та найбільш мстиві знаки Зодіаку. У них низька самооцінка, вони сумніваються в собі, а, значить, сумніваються і в партнері. Тому представники цього знака в кожному слові можуть бачити підступ, часто підозрюють в зрадах, чекають на них. Постійні образи та спроби помститися стануть просто щоденною рутиною і зведуть в могилу будь-яку розсудливу людину.
Лев
Кайлі Дженнер
Фото: instagram/kyliejenner
Народилася: 10 серпня 1997 року
Навколишні можуть й не знати, що Леви затаїли на них образу, злість. Здається, що для цього навіть немає ніяких причин. Але через будь-яку дрібниці, з будь-якого незначного приводу представники цього знака зможуть роздути з мухи слона. Причому вони не будуть влаштовувати розбірки, намагатися обговорити ситуацію з тим, кого вважають своїм ворогом, а будуть нишком готувати витончену помсту. Причому у Левів не можна отримати прощення – поки вони не помстяться, то не заспокояться.
Скорпіон
Скарлетт Йоханссон
Фото: instagram/seriouslyscarlett
Народилася: 22 листопада 1984 року
Скорпіони – справжні профі по частині мстивості. Тут всі засоби хороші, починаючи від брудних пліток і закінчуючи мало не шантажем. Їх хлібом не годуй, тільки дай комусь помститися. Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, намагаються завжди бути в курсі всього, що відбувається навколо них, щоб потім при потребі вміло скористатися своєю інформацією.
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