Змінити долю: астролог назвала унікальний період в 2020 році

Астролог Людмила Халанська повідомила про те, що в 2020 році відбудеться унікальне поєднання планет, яким можна скористатися.

"Сатурн в 2020 році буде кілька разів виходити із знака Козеріг в знак Водолій і знову повертатися в Козеріг на ретроградному русі. Це з'єднання дуже знаменно, тому що відбувається лише тричі за сторіччя", – розповіла вона в блозі OBOZREVATEL.

Як пояснила астролог, це з'єднання може впливати, насамперед, на політичні системи – зміцнює прогресивні і життєздатні, послаблює і руйнує ретроградні і застарілі. У той же час вона повідомила, що незвичайним поєднанням планет може скористатися кожна людина.

"Якщо ви хочете щось радикально змінити в своїй долі, закрити одну сторінку особистої історії і розпочати абсолютно нову, ви можете скористатися цим періодом самого початку 2020 року", – порадила вона. "Хоча для більшої впевненості все ж не завадить проконсультуватися з астрологом, щоб перевірити показники вашого персонального гороскопу", – додала вона.

Можна почати нову сторінку життя, сказала Людмила Халанська

За її словами, "планета щастя і примноження - Юпітер - в 2020 році також буде проходити по знаку Козеріг. І теж тричі протягом року складе з'єднання з Плутоном - два на прямому русі і одне на ретроградному". Але "для Юпітера Козеріг не дружній знак, тому великого щастя і розширення можливостей Юпітер в 2020 році принести не зможе".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив гороскоп по картах Таро на грудень 2019 року для всіх знаків Зодіаку.

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