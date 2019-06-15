Зірвуть джекпот: які знаки Зодіаку розбагатіють

Гороскоп багатства від астролога Павла Глоби на 2019 року для всіх знаків Зодіаку допоможе дізнатися більше про те, чи обіцяють вам зірки гроші.

Експерт назвав кілька знаків Зодіаку, яким саме небо благоволить домогтися в рік Свині фінансових благ, пише РБК-Україна.

Терези

Народжені під сузір'ям Терезів зможуть в 2019 році показати, що назва у знака Зодіаку дуже вдала. Покладіть на одну чашу терезів ваш найграндіозніший бізнес-проект, а на другу розмістіть особисті старанність, розсудливість і цілеспрямованість, і за правильного балансуванню всі інвестиції окупляться. Якщо перша половина року пов'язана з тривогами і турботами, то до осені (по суті початок фінансового року) ваші "акції" можуть піти вгору. Астролог радить не намагатися робити сотню справ одночасно, а реалізовувати задуми в міру виконання.

Ризиків не уникнути, але зірки в 2019-м для Терезів прихильні, і інтуїція буде вашим вірним порадником.

До речі, в даному випадку фінансовий і любовний гороскопи для Терезів вказують на підвищену імовірність досягнення піку везіння, і, можливо, на тлі радості від багатства можуть перейти на більш високий рівень і романтичні відносини.

кадр з фільму "Вовк з Уолл-стріт" Afisha.ru

Стрільці

У випадку зі Стрільцями в 2019 році багатство може прийти в руки досить несподівано, воно немов звалиться з неба. Це може бути велика удача в лотереї, несподіваний спадок, раптові дивіденди від давно забутої справи.

Астролог говорить про значний ступінь везіння, проте в той же час нагадує приказку про лежачий камінь - важливо не просто чекати з моря погоди, але доводити до розуму свою корабеллу, адже фортуна може прийти і завдяки нинішньому бізнес-проекту, а на щасливий лотерейний квиток теж необхідно витратити гроші.

Представники цього знака Зодіаку схильні до цілеспрямованості і дії, і астролог рекомендує в разі нових пропозицій на роботі - зміна посади, наприклад - відкинути сумніви і погоджуватися, так як зміни в рік Свині для Стрільців апріорі несуть в собі позитивні наслідки. На оновленому робочому місці ваша активність помітно зросте, а це стане хорошою можливістю закласти фінансовий фундамент на наступний рік.

Тільці

У Тільців в цьому році будуть не рідко виникати спокуси форсувати робочі проекти, що може зіграти в мінус для кар'єри. Особливо це буде проявлятися в другій половині року. Астролог настійно рекомендує представникам цього знаку Зодіаку не поспішати, стримувати емоції і більш раціонально підходити до вирішення нагальних проблем і питань - тільки чітка і поступова реалізація планів дозволить домогтися фінансового благополуччя, а воно в 2019 році зумовлено зірками... а то й "наламаєте дров" .

Так, кінець нинішнього року за прогнозами здатний принести вам суттєве поповнення бюджету.

Не поспішайте з прийняттям рішень, аналізуйте ризики і більше довіряйте тільки найближчим людям, вони допоможуть розкрити авантюри.

Скорпіони

Скорпіони в 2019 році мають високі шанси домогтися багатства за рахунок конвертрованія посидючості і працьовитості в дзвінку монету. Маючи чітку мету, представники цього знака Зодіаку повинні повністю не їй сфокусуватися і не відволікатися на сторонні прожекти. Втім, астролог рекомендує також бути відкритим до вимушених змін - при необхідності змінити роботу не варто лякатися - ця нова майданчик для вашої працевлаштованості здатна стати сходинкою вгору по кар'єрних сходах.

Прихильність зірок вплине на наповнення гаманців Скорпіонів, якщо ви не будете лінуватися і зловживати відпочинком. Експерт також не радить будувати масштабні плани на любовному фронті, ці солодкі турботи в рік Свині "окупляться" чи, зате здатні сильно відвернути. Любовними питаннями краще зайнятися впритул в наступному році.

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