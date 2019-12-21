Зимове сонцестояння 2019: на які знаки вплине найбільше

У 2019 році на суботу, 21 грудня, припадає день зимового сонцестояння. Це час, коли кут нахилу Землі до Сонця мінімальний, тому в наших краях настає найкоротший день у році.

Ця астрологічна подія може призвести до непередбачуваних поворотів у долі та небезпечних ситуацій. OBOZREVATEL розповість, на які знаки Зодіаку це вплине найбільше.

Фото: positivno.me

Овен

Зірки говорять, що будь-які серйозні питання Овнам краще відкласти на інший день. 21 грудня є ймовірність все провалити та тільки погіршити свою фінансову нестабільність. Тому постарайтеся усамітнитися та розібратися з завданнями, які вас турбують. І головне не впадайте у відчай — це не надовго, скоро на вас чекають хороші часи.

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Лев

Левам в день зимового сонцестояння необхідно пам'ятати, що життя — це зміни, і їх не уникнути. Астрологи радять: якщо що-небудь похитне звичну вам рутину — не панікуйте, не метушіться, а краще подумайте, як можна адаптуватися до ситуації та отримати вигоду з неї.

Фото: meteoprog.ua

Скорпіон

Астрологи попереджають Скорпіонів, що 21 грудня на них чекає емоційний день. Щоб не довести себе до нервового зриву, навчіться контролювати свої емоції. Щоб уникнути незручних ситуацій, краще промовчте.

Фото: vesti-ua.net

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