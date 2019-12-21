Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини астрології

Зимове сонцестояння 2019: на які знаки вплине найбільше

1.6т
Читати матеріал російською

У 2019 році на суботу, 21 грудня, припадає день зимового сонцестояння. Це час, коли кут нахилу Землі до Сонця мінімальний, тому в наших краях настає найкоротший день у році.

Ця астрологічна подія може призвести до непередбачуваних поворотів у долі та небезпечних ситуацій. OBOZREVATEL розповість, на які знаки Зодіаку це вплине найбільше.

Зимове сонцестояння 2019: на які знаки вплине найбільше

Фото: positivno.me

Овен

Зірки говорять, що будь-які серйозні питання Овнам краще відкласти на інший день. 21 грудня є ймовірність все провалити та тільки погіршити свою фінансову нестабільність. Тому постарайтеся усамітнитися та розібратися з завданнями, які вас турбують. І головне не впадайте у відчай — це не надовго, скоро на вас чекають хороші часи.

Зимове сонцестояння 2019: на які знаки вплине найбільше
Новини
Год Белой Крысы важен для всех знаков Зодиака

Лев

Левам в день зимового сонцестояння необхідно пам'ятати, що життя — це зміни, і їх не уникнути. Астрологи радять: якщо що-небудь похитне звичну вам рутину — не панікуйте, не метушіться, а краще подумайте, як можна адаптуватися до ситуації та отримати вигоду з неї.

Зимове сонцестояння 2019: на які знаки вплине найбільше

Фото: meteoprog.ua

Скорпіон

Астрологи попереджають Скорпіонів, що 21 грудня на них чекає емоційний день. Щоб не довести себе до нервового зриву, навчіться контролювати свої емоції. Щоб уникнути незручних ситуацій, краще промовчте.

Зимове сонцестояння 2019: на які знаки вплине найбільше

Фото: vesti-ua.net

Раніше OBOZREVATEL склав список найбрехливіших знаків Зодіаку. Їм не можна вірити.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Крістіна Долматова
Тег
гороскоп 2019
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы