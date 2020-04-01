Зеленський піде, долар буде по 50 грн, Росія розвалиться, а світ чекає велика війна – екстрасенс

В Україні найближчим часом відбудеться жорстка зміна влади, епідемія коронавірусу піде на спад, а ось економіку чекає справжній колапс. Уже влітку спалахне велика війна за участю РФ, США, Ірану, Ізраїлю та європейських країн, відгомони якої відчує весь світ. Сама ж путінська Росія розвалиться на частини, Крим і Донбас повернуться в Україну, а Китай і зовсім зникне з лиця Землі.

Про це та багато іншого в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів відомий екстрасенс і політолог в одній особі, переможець українських та азербайджанських конкурсів екстрасенсів Сабухі Іманов.

Зеленський піде, долар буде по 50 грн, а Росія розвалиться – екстрасенс Сабухі Іманов

Зміна влади буде жорсткою

– Кілька днів тому ви написали в Facebook, що "скоро, думаю в квітні, в Україні оголосять президентські, а далі парламентські вибори". На яких підставах такий прогноз?

– Я ж не аналітик, щоб аналізувати. Але я відчуваю. Все почнеться ще в кінці березня (інтерв'ю записувалося кілька днів тому. – Ред.). Не знаю, можливо, закон якийсь ухвалять – як привід. Але в кінці цього місяця відбудеться щось, що змінить усю ситуацію. Політичну, економічну і так далі (Верховна Рада вночі 31 березня ухвалила сенсаційне рішення – запустила ринок землі. – Ред.). А вже в квітні в Україні оголосять президентські, а потім і парламентські вибори.

– Це спровокує кризу в зв'язку з коронавірусом?

– Ні, коронавірус ні при чому. Тут у самій політичній ситуації справа, в боротьбі за владу. І ця боротьба вже йде, ми, простий народ, можемо цього просто не помічати.

– У нас у всіх у пам'яті зміна влади в 2014 році, яка відбулася дуже важко, забравши життя мінімум сотні людей. Як тепер може відбутися зміна влади?

– Це буде не так, як у 2014-му. Але, по суті, це буде те ж саме.

– Тобто знову жорсткий варіант?

– Так, це буде жорсткий варіант, але крові не буде. Принаймні стільки, як тоді.

За спиною у президента зачаївся зрадник

– Хто стане замість нинішнього президента Зеленського?

– Давайте про це поки не будемо. Чи збудеться щодо дострокових виборів – поговоримо далі.

– Ще Ви стверджували, що скоро в Україні буде зміна політичного бомонду, і багато політиків і чиновники втечуть із країни. Хто саме втече?

– Багато з тих, кого ми зараз бачимо на перших ролях. На їхнє місце прийдуть зовсім інші люди. І буде, до речі, два періоди. Перший – на кілька місяців, до влади прийдуть одні люди, потім – зовсім інші.

Президент України Володимир Зеленський

– Як все-таки дійде до зміни влади? Хтось із чинної влади посприяє цьому?

– Так. Хтось буде замішаний у цьому. Він залишиться спочатку в країні – разом зі своїми людьми. А потім поїде і не повернеться. Захоче повернутися, але не зможе.

– Хто будуть ті, хто прийде у "першу хвилю"?

– Поіменно я вам їх не назву. Частково це будуть люди, скажімо так, тимошенківські, частково медведчуківські. Вони пробудуть 2-3 місяці, а може, і менше.

– А потім – нова зміна?

– Так, коли настануть вибори, то цих просто не оберуть. Виберуть інших. В результаті з тих, хто зараз при владі, взагалі ніхто не залишиться.

Для країни в цілому це буде дуже важка ситуація. Долар сильно підніметься.

– До якої позначки?

– Більше 50. Потім назад практично немає шансів повернутися. Так що, поки нам нічого доброго не чекати. Хоча буде хороше. Але набагато пізніше.

Курс долара в Україні може пробити позначку в 50 грн/дол.

– До якого політичного табору будуть належати ті, хто прийде до влади після дострокових виборів? На кого вони будуть орієнтовані – на Європу, на Росію?

– Повністю проросійських я там не бачу, швидше за проєвропейські, хоча більшою мірою так звані проєвропейські. За ними стоятимуть якісь олігархи, ось вони і будуть реально керувати.

– Коломойський, наприклад, залишиться?

– Так, але не впливатиме такою мірою.

– Рінат Ахметов?

– Так, цей буде впливати. Він і ще хтось. Може, Пінчук.

Там вже зараз просто "каша" в управлінні країною, керують різні люди, але поки законодавство діє, парламент працює. Можливо, на деякий час у нас взагалі не стане парламенту, а замість нього якийсь комітет з'явиться... У всякому разі, депутатів як таких я там не бачу. І щось на зразок федералізації може початися.

Фіналіст 7-го сезону шоу "Битва екстрасенсів" Сабухі Іманов

– Як щодо Юлії Тимошенко?

– Вона не прийде до влади. Мужик буде якийсь. Швидше навіть так – мужики.

– Зрештою, через три місяці, через п'ять – ми оберемо когось знову президентом?

– Думаю, ні. Конкретного президента ми не виберемо. Можливо, змінять Конституцію, і президента не буде. Буде якийсь керівник, але це не президент. І надзвичайний стан, до речі, буде. І економічний надзвичайний стан.

Велика війна на Близькому Сході

– Наближається глобальна світова криза. Те, що зараз відбувається, те, що ми бачимо, це ще не криза. Це так, початок. Змінюється весь світ, вся структура управління. Буквально через кілька місяців, цього літа, в світі почнеться велика війна.

– Війна кого з ким?

– Це буде конфлікт навколо Сирії. Там будуть брати участь і Росія, і європейські країни якісь, і Америка, і Ізраїль, і Іран.

Влітку на Близькому Сході може спалахнути велика війна. Найбільше постраждає Сирія

– Це буде сутичка Америки з Росією?

– Так.

– І хто переможцем вийде?

– Ніхто не вийде переможцем. Але програє народ Сирії, якого практично не залишиться. Уже зараз треба звідти втекти, тому, що там будуть бомбити всюди. Іран братиме участь, Іран буде бомбити Ізраїль, Америка з Ізраїлем будуть бомбити Іран. В результаті Європу, Кавказ, Росію накриє небувала хвиля біженців. Дійде вона і до України.

– Повертаючись до України. Тобто економічна ситуація у нас рухається до повного колапсу?

– Так, можна вважати, що у нас вже немає економіки. З кінця цього місяця – економіки немає.

– А власне розвиток епідемії коронавируса в Україні як ви прогнозуєте?

– Розвитку ніякого не буде. Такого, як в Італії чи в Китаї у нас точно не буде. Треба заспокоїтися просто. І ми заспокоїмося через кілька місяців.

Епідемія коронавірусу в Україні піде на спад

– Але криза наша піде далі, тільки не в зв'язку з вірусом, а у зв'язку з політичною боротьбою?

– Так, в основі кризи буде політична боротьба.

– І скільки часу триватиме найпохмуріший для нашої країни період?

– Фішка в тому, що період, який буде кілька місяців, перейде на інший період. Теж важкий. Я казав, що оголосять президентські вибори. Відбудуться вони чи ні? Дуже велике питання.

– Але коли ж знову почнеться підйом? Або його взагалі не видно?

– Видно. Через кілька років.

– І все налагодиться?

– Так. Дороги будуть, як скло. Прийдуть до влади якісь дуже нормальні люди – вони і побудують. Київ стане одним з найкрасивіших міст у світі. Не гірше Дубая.

І в світі все дуже сильно зміниться. Карта світу буде іншою – є країни, які зникнуть через кілька років.

Росія Путіна розвалиться на шматки

– Які саме країни? Що чекає воюючого з нами сусіда Росію, наприклад? Вона переживе цю кризу – коронавірус плюс падіння цін на паливо?

– Ні. Буде декілька Росій.

– А президент Путін?

– Наступного року його вже не буде.

– Тобто це останній його рік при владі?

– Так.

Володимир Путін піде, а Росія розвалиться

– Путін йде і Росія розвалюється?

– Так, розвалюється на декілька частин. Точніше, буде Росія, але набагато менша, ніж теперішня. І між багатьма її нинішніми регіонами можуть виникнути конфлікти – не знаю, чи можна буде це громадянською війною назвати, чи ні. Це буде війна між областями, містами. Тобто війна буде, але назвуть її по-іншому, не громадянською.

– Маються на увазі зіткнення між національними республіками?

– Так. І там буде дуже важко – це не Україна. У нас все буде блискуче порівняно з Росією. Вони довго не зможуть отямитися після кризи. Десяти років не вистачить. Може, двадцять років, може трохи менше. А ми – швидко прийдемо.

– Тобто нам головне пережити ці кілька років?

– Так.

– Після розвалу Росії на кілька частин Крим і Донбас повернуться до України?

– Якщо захоче Україна – так. У Росії не буде сили їх тримати. Я думаю, і Крим повернеться, і Донбас. А на Донбасі народ вже хоче до України – достатньо кілька людей, а також російських військових прибрати, і все вирішиться. Просто потрібно нормальну людину на чолі України поставити, щоб уміла керувати всім цим.

Найстрашніший сценарій. Мільярди жертв

– А Китай у Росії може частину території відірвати?

– Китаю скоро не буде взагалі. Цього року в Китаї почнуться події, ще гірші, ніж короновірус. Частина Китаю опиниться під водою, частина китайців кинеться на територію Росії... Країна отримає іншу назву.

– Вони ж епідемію перемогли наче...

– Нічого подібного, наступна на черзі.

– Інший якийсь вірус?

– Інший вірус, але їх чекає не тільки вірус, у них катаклізмів дуже багато буде цього року.

– А що за новий вірус? Гірший, ніж коронавірус COVID-19?

– Гірший. У нас цього не буде. Це буде найбільше в Китаї, в Індії, в якихось африканських країнах. Може, в Америці, в Бразилії, зокрема.

До речі, в квітні одна з країн вийде з Євросоюзу.

– Уже в цьому квітні?

– Так. Не скажу яка. Заявить одразу – все, ми виходимо.

У світі зараз таке почнеться... Це важко описати. Але головне – зміна світової системи, економіки, політики. Буде змінюватися все, будуть зовсім інші закони, інші хлопці прийдуть до управління країнами, всім світом. Зміниться майже все, що є. Мало людей у результаті цих епідемій і катаклізмів на планеті залишиться, можливо, вдвічі менше.

– Та ви що?! Це прогноз на кілька років?

– На десять років або близько того.

– Страшнуватий прогноз...

– Це страшно, так.

– Зараз на планеті живе більше семи мільярдів осіб...

– Три, напевно, залишиться. Очищається земля від неугодних. Головне, що прийде віра до людей. Поки віри єдиному Богу не буде, ні до чого хорошого ми не прийдемо.

– А як же ми можемо до єдиного Бога прийти, якщо є різні релігії на землі?

– Буде одна релігія. Але це інша історія. Не хочу про це зараз.

– Нова?

– Ні.

– Заінтригували. Подивимось.

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