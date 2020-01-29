Здоров'я, успіх і удача: нумеролог сказав про особливий день 02.02.2020

Астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про те, що дата 2 лютого 2020 року є паліндромом – числом, яке читається однаково в обох напрямках.

"Дати з числами-паліндромами вважалися такими, що сильно впливають на долю. Цей день вкрай сприятливий для будь-яких дій на поліпшення свого здоров'я, успіху, удачі", – повідомив він в блозі OBOZREVATEL.

"Вважається, що слова або цифрові ряди-паліндроми є своєрідними генераторами енергії, і їх позитивний вплив неможливо перекрити, так як вони не мають зворотного прочитання. Дві дзеркальні частини паліндромів є символами того, що в світі видимому і невидимому починаються однакові процеси або один і той самий процес, який об'єднує обидва світи", – пояснив нумеролог.

2 лютого 2020 року - дата-паліндром

За його словами, в цей день можна вчиняти дії з метою зміни долі "в сторону удачі і блага". Зокрема, можна загадувати бажання, відвідувати "місця сили" і "читати замовляння на удачу".

У цьому контексті Ігор Мехеда додав, що дата 2 лютого 2020 року має й інші особливості. Так, цей день випадає на зростаючу фазу місяця, "що надає додатковий поштовх будь-яким замовлянням на зростання здоров'я і матеріального достатку". Перша чверть місяця сприяє тому, що замовляння "працюватимуть".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мехеда розповів про ще одну незвичайну дату – 20 січня 2020 року, в якій присутні три "20". Ця дата "запускає одночасно і рівноважний, і нерівноважний стан, і викличе великі зміни", – сказав він.

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