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Заводять з першого погляду: найсексуальніші знаки Зодіаку

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Є люди, які завжди притягують до себе протилежну стать. Зовсім не важливо, як вони виглядають і який на них одяг – вони в будь-якому випадку магічно привабливі.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найсексуальніші.

Найсексуальніші знаки Зодіаку

Фото: chernogolovka.net

Телець

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус

Фото: instagram/penelopecruzoficial

Народилася: 28 квітня 1974 року

Представники цього знака неймовірно сексуальні. Від них виходить така хвиля еротичного магнетизму, що на зовнішність вже просто не звертаєш увагу. Тельці завжди можуть точно вирахувати потенційну жертву, звабити та спокусити її без особливих зусиль. А потім сміливо насолоджуватися досягнутим результатом, при чому він майже завжди буде довгостроковим.

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Терези

Емілія Кларк

Емілія Кларк

Фото: instagram/emiliaclarkee

Народилася: 23 жовтня 1986 року

Терези здатні приворожити людину одними тільки розмовами! Ви будете горіти від нетерпіння, щоб знову почути їх. Легковажність представників цього знака робить їх такими невловимими та бажаними. Але не дивуйтеся, якщо вони покинуть вас без попередження. Всі ці солодкі казки свідчать лише про те, що їх цікавлять скороминущі романи.

Діва

Бейонсе

Бейонсе

Фото: instagram/beyonce

Народилася: 4 вересня 1981 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку – майстри флірту. Їхня зваблива посмішка і загадковість зведуть з розуму будь-кого. Діви полюбляють грати, переходячи від зверхності до прихильності. Вони часто поєднують в собі фізичну доступність і душевну холодність, що й надає їм загадковості.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
гороскоп 2020
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