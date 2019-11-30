Как повлияет солнечное затмение 26 декабря 2019 года на разные знаки Зодиака.

Овен

Овнам вдруг захочется быть в центре внимания, всем доказать правильность своей точки зрения. В этом стремлении они могут быть слишком настойчивыми, из-за чего возникнут конфликты с окружающими. С некоторыми это будет небольшая размолвка, а вот с другими вы рискуете и вовсе прервать отношения или даже стать врагами из-за пустяка. Помните: хоть истина и достигается путем спора, это не значит, что нужно быть грубияном и ссориться со своими близкими.

Телец

Вы вдруг начнете вспоминать былые времена - как хорошо было в детстве, как мама заботилась о вас, как с друзьями делили различные лакомства на всех, как встретили первую любовь, первые победы, различные приятные путешествия и поездки. Но ведь реальная жизнь намного лучше. Вместо того чтобы грустить о прошлом, лучше творить в настоящем. Знакомьтесь с новыми людьми, пишите книгу, спланируйте поездку на море, уделяйте время своим близким. Сделайте, наконец, то, о чем давно мечтали.

Близнецы

К Близнецам то и дело будут возвращаться старые проблемы и нерешенные дела. Таким образом, судьба показывает, что тогда вы упустили что-то важное и пока не поймете, что, удача будет не на вашей стороне. Вернуться могут, кстати, и люди из прошлого. Вам может на миг показаться, что возобновить отношения - хорошая идея. Но ведь не зря вы тогда решились оборвать общение с этим человеком, вспомните, почему вы это сделали. Может, и сейчас стоит хорошенько подумать, а не будет ли это воссоединение для вас разрушительным?

Рак

Те Раки, которые давно пытаются исправить прошлые ошибки, но неудачно, именно сегодня у вас появится шанс реабилитироваться. Более того, в будущем это может крупно вам помочь в серьезных проблемах. Также астрологи обращают ваше внимание на то, что вам нужно позаботиться о своем здоровье во время этого затмения. Устройте разгрузочный день, пересмотрите свой ежедневный рацион, узнайте больше о том, как предотвратить появления новых заболеваний и обострений своих хронических состояний.

Лев

Много проблем может навалиться на Львов в это солнечное затмение, и вы, конечно же, будете рассчитывать на чью-либо помощь. Но так получится, что и у этих людей будет полно своих забот, поэтому справляться с напастями придется в одиночку. Но не торопитесь обижаться на свое окружение, ведь судьба специально подстраивает так, чтобы вы остались один на один с бедой. Если сможете сохранить достоинство, быть собранным и сильным духом в это время, то все решится наилучшим образом для вас, а в конце вы еще и получите небольшой бонус в виде неожиданной незначительной премии. И лучше эти деньги потратить на то, что поможет вам расслабиться и порадоваться жизни. Побалуйте себя, ведь вы это заслужили.

Солнечное затмение 26 декабря по-разному повлияет на все знаки Зодиака

Дева

Девы в это время особенно популярны - то и дело будут сыпаться звонки, люди захотят познакомиться с вами, противоположный пол проявит особое внимание, а начальство начнет видеть ваши успехи на работе. Важно в этот момент не зазнаться, а вести себя достойно. Помните, что внешняя оболочка только помогает обратить на себя внимание, а добрый и милый характер заставляет восхищаться и очаровывает. Поэтому как бы вам ни хотелось сорваться на человеке, пусть он этого и заслуживает, будьте вежливы и не поддавайтесь на провокации. А судьба за вашу выдержку одарит вас удачей и везением.

Весы

Все ваши идеи и интересные мысли будут или игнорировать, или поддавать жестокой критике. Это может вас сильно задеть и понизить самооценку. Но на самом деле всему виной будет положение Луны и Солнца, а не вы, поэтому самые ценные мысли лучше приберечь на период после затмения (три дня до и три дня после). Понизить самооценку могут и завистливые коллеги или просто недоброжелатели. Помните, что воспринимать всерьез можно только конструктивную критику. А человек, который действительно хочет улучшить ваши навыки посредством критики, сделает это мягко и дипломатично.

Стрелец

Хаос и беспорядок в личной жизни и на работе приведет, в конце концов, к тому, что Стрельцы будут нуждаться в организаторских способностях. При этом подобному качеству будет подвержено и ваше окружение. Это именно тот случай, когда стоит взять на себя роль лидера и показать, как нужно организовывать свое время, распределять силы и решать задачи. И если к вам кто-то обратится за помощью, не отвергайте его, помогайте по мере своих возможностей. Но помните, что настоящая помощь не должна быть в ущерб вам.

Скорпион

Если на работе вас ждут успех и везение, то в личной жизни и в семье вас могут поджидать испытания. Даже самые крепкие и долгие отношения могут дать трещину. Чтобы этого не случилось, старайтесь находить компромиссы, быть терпимее к мелочам. Возможно, опущенный стульчак не так важен, чтобы заострять на этом внимание и брошенный на пол носок легче поднять и убрать в корзину, чем устраивать из-за этого ссору. Старайтесь друг друга поддерживать в это нелегкое время, например, милыми посланиями или мелкими презентами, а возможно и посильной помощью - наполните ванну перед приходом вашей любимой или вашего любимого, разогрейте ужин, приготовьте сюрприз в виде свидания.

Козерог

Козероги будут склонны проявлять свою тревогу и страх необычным способом в этот день. Они постараются показаться окружающим более оптимистичными и позитивными, радостными, будут много шутить, а потом злиться, что их никто не поддерживает. А может, для этого стоит кому-то открыться? Ведь вокруг вас нет экстрасенсов, никто не может угадать ваших мыслей. Поэтому, чтобы получить поддержку, сначала нужно поговорить о своих страхах и тревоге.

Водолей

Как бы вам ни хотелось в этот день заняться чем-то глобальным, эту идею лучше отложить на некоторое время. Займитесь другими мелкими и, кстати, не менее важными делами. Тем более, когда придет время заняться действительно чем-то крупным, вы уже разгрузите себя от рутины и сможете полностью посвятить себя этому новому и интересному проекту. А пока лучше утонуть в серых буднях.

Рыбы

В этот период Рыбы будут особенно сиять и радоваться жизни. Может, серьезных поводов у вас и не будет для этого, но разве они так необходимы? Тем более нет поводов и для грусти. Именно ваш оптимизм будет заряжать все остальные знаки Зодиака и настраивать только на лучшее. Если же вам не хватает динамики в вашей жизни, то её запросто можно устроить, например, позовите друзей и организуйте вечеринку.

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