Затемнення і Україна: астролог передбачив "ляпаса"

В період дії двох затемнень – сонячного затемнення 2 липня і місячного затемнення 17 липня – Україну чекають зовнішньополітичні невдачі.

"Але в підсумку ці невеликі поразки приведуть до перемоги", – сказав OBOZREVATEL астролог Віктор Базилей.

За його словами, "на карту України ці затемнення потрапляють в область іміджу і зовнішньої політики", причому, вони починають "працювати" за кілька тижнів або місяців до затемнення і продовжують "працювати" через певний час після них.

Карпатський пейзаж, ілюстрація Deinde

Так, як пояснив астролог, неприємна для України ситуація в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), де було прийнято рішення про повернення Російської Федерації в цю структуру, також відбулося в аурі поточного коридору затемнень.

За прогнозами Віктора Базилея, "ми побачимо рухи, що стосуються зовнішньополітичного курсу країни, будуть якісь невдачі, але в підсумку вони приведуть до перемоги. Як кажуть, програти битву, але виграти війну. В історичній перспективі і в стратегічному плані ми виграємо".

"Україна отримає "ляпаса", але пізніше ми зрозуміємо, що це така дурниця, на яку не варто зважати, що вона не варта виїденого яйця, що вона не матиме негативних наслідків", – підкреслив астролог.

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