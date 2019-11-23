Затемнення 26 грудня: по яких знаках Зодіаку воно вдарить

Маг ведичної традиції Ігор Мехеда розповів, що сонячне затемнення 26 грудня 2019 року може становити небезпеку для представників шести знаків Зодіаку.

У той же час, представники інших шести знаків Зодіаку, навпаки, отримають завдяки затемненню нові можливості. Про це він повідомив OBOZREVATEL.

Знаки, яким затемнення принесе позитивний вплив, такі: Риби, Телець, Рак, Діва, Скорпіон і Стрілець. Несприятливий вплив затемнення може спричинити на такі знаки Зодіаку: Козеріг, Водолій, Овен, Близнюки, Лев, Терези.

Негативний вплив сонячного затемнення 26 грудня можуть відчути 6 знаків Зодіаку

За словами Ігоря Мехеди, кільцеве сонячне затемнення, яке буде останнім в році, відрізняється подвійним впливом. Наприклад, воно призведе до того, що в окремих країнах система влади істотно зміцниться, в той час як в інших, навпаки, опиняться під загрозою розвалу.

Він уточнив: пік затемнення випадає на 7 годину 18 хвилин за київським часом. Воно відбудеться в зодіакальному сузір'ї Козерога.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Ефа Форіна озвучила ритуал на удачу, усунення негативу і залучення позитивних подій, який можна провести під час сонячного затемнення.

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