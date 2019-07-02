Сонячне затемнення 2 липня: кого чекають сюрпризи

Сонячне затемнення 2 липня викличе особливі події в житті людей, що народилися з 14 червня по 15 липня.

Всупереч поширеній думці, затемнення відбудеться не в сузір'ї Рак, а в сузір'ї Близнюки. Про це OBOZREVATEL розповів астролог Олександр Образцов.

Схід сонця над полем, ілюстрація 1ZOOM.Ru

"Близнюки – знак, який відповідає за волю, за устремління. І зміни слід очікувати саме в цій сфері. У який бік будуть ці зміни, залежить від особистого гороскопа, але відчуватися вони будуть саме в сфері вольових зусиль, а також в сфері спортивних досягнень і будь-якого виду боротьби", – пояснив він.

За словами астролога, затемнення несуть певні "сюрпризи" в тій сфері, на яку вони впливають. "У цей день краще нічого не робити, тому що висока ймовірність, що ви отримаєте незапланований результат. Наприклад, людина, яка не розраховує на перемогу, може перемогти в якихось змаганнях, проявивши невластиві для себе вольові здібності, або навпаки – людина, яка завжди перемагає, може зазнати несподівану поразку".

Схема сонячного затемнення 2 липня 2019 року

"Сьогодні краще не ризикувати, тому що ефект може бути зворотним бажаному. Цей день рекомендують проводити в спокої, на самоті або в колі близьких, без активних рухів", – порекомендував він.

Астролог також повідомив про те, що "всім хто народився в період з 14 червня по 15 липня можна очікувати якихось особливих подій у своєму житті". У той же час він зауважив: "Це дуже сильною залежить від персональної натальної карти – вас може вкусити комар на честь затемнення, і це буде ваша "особлива" подія".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в блозі OBOZREVATEL астролог Ефа Форіна розповіла про те, що необхідно зробити, щоб "запрограмувати щастя і удачу".

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