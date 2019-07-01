Затемнення 2 липня "сфотографує" усіх - астролог

Ефект від сонячного затемнення 2 липня можуть найбільше відчути на собі 4 знаки Зодіаку.

"Але не слід говорити про затемнення як про суцільний страх і жах", – сказав OBOZREVATEL астролог Віктор Базилей.

Як пояснив астролог, сонячне затемнення 2 липня 2019 року згідно з класифікацією циклу Саросу відноситься до класу 3N. "Ця серія молодіжна, вона привносить занепокоєння, гарячність, юнацький максималізм", – зауважив він.

Гірський пейзаж, ілюстрація GoodFon

Віктор Базилей підкреслив: "Затемнення не несе виключно негатив. Але біда затемнення в тому, що воно "фотографує" стан людини в поточний момент, і це може викликати наслідки".

"У момент затемнення краще не пити, не відчувати сильних емоцій – ані негативних, ані позитивних. Навіть позитивна емоція – це все одно емоція, яка дає прилив адреналіну, це не норма. Норма – це гармонія і врівноваженість. Найкраще перебувати в стані спокою, в розслабленому стані, із заспокійливим чайком", – порекомендував астролог.

Він також назвав знаки Зодіаку, які "в першому наближенні" можуть не стільки постраждати від затемнення, скільки сильніше інших знаків "відчути його ефект". Це Раки, Козероги, Овни й Терези. Разом з тим астролог підкреслив: вплив затемнення на конкретну людину залежить від її індивідуального гороскопу.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Віктор Базилей розповів про те, як коридор затемнень – сонячне затемнення 2 липня і місячне затемнення 17 липня – позначиться на зовнішньополітичних позиціях України.

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