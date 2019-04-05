Нестерпний характер: найконфліктніші знаки Зодіаку

Напевно кожен знайомий з людиною, яка постійно чимось незадоволена і створює конфліктні ситуації на порожньому місці.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найбільш запальні і конфліктні, щоб ви могли заздалегідь передбачити наявність такої небезпечної риси характеру у співрозмовника.

Козеріг

Ольга Бузова Фото: instagram/buzova86

Народилася: 20 cічня 1986 року

Козероги — одні з найбільш конфліктних знаків Зодіаку. Річ у тому, що для них існують лише дві думки: їхня і неправильна. Це означає, що навіть якщо представники цього знака помиляються, то в житті цього не визнають. Більше того, якщо ви коли-небудь посваритесь з Козерогами, то вони цього ніколи не забудуть. Адже люди, народжені під цим знаком Зодіаку, дуже мстиві, а також чутливі і важко переносять критику.

Терези

Кім Кардаш`ян Фото: instagram/kimkardashian

Народилася: 21 жовтня 1980 року

Представники цього знака легко дратуються і можуть годинами сперечатися, відстоюючи свою правоту. Їх не вийде легко заспокоїти, чимось підкупити, пообіцяти хоч що-небудь, щоб їх втихомирити. До того ж, для того, щоб довести свою думку, Терези готові сильно образити людину. Тому з ними не варто зв'язуватися.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Народилася: 22 липня 1992 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, дуже цілеспрямовані і впевнені в собі. Вони не переносять критику і вважають, що все знають самі. Раків дратує, якщо хтось ставить їхнє вміння і досвід під сумнів. Вони готові з "піною у рота" доводити свою правоту і нав'язувати свою точку зору.

Раніше OBOZREVATEL підготував список з найбільш лицемірних знаків Зодіаку, яких варто остерігатися.

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