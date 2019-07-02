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"Запаліть 2 свічки": озвучений простий ритуал на затемнення 2 липня

2.1тЧитати матеріал російською

Сонячне затемнення 2 липня 2019 року можна використовувати для "програмування" щастя і удачі в своєму житті.

"Я використовую будь затемнення для усунення негативу і додавання в своє життя бажаних моментів", – розповіла в блозі OBOZREVATEL астролог Ефа Форіна і поділилася порадами про те, як провести спеціальні практики.

Поблизу піку затемнення, який випадає на 22:24 за київським часом, вона запропонувала провести спеціальну медитацію. "Можна взяти 2 жовті свічки, поставити між ними склянку води. За кілька хвилин до піку затемнення потрібно сісти в медитацію обличчям на схід. Бажано в зручному вільному одязі, не синтетичному. Необхідно уявити ту одну-єдину ситуацію, яку ви хотіли б бачити реалізованою в своєму житті".

Палаюча свічка, ілюстрація

Палаюча свічка, ілюстрація

Ezoterika.ru

За словами астролога, можна зобразити свою мрію на папері, і тим самим наблизити її втілення. "Єдине, на що зверніть увагу: коли ви малюєте себе, ногами ви повинні стояти на землі, а не витати в повітрі. У вас повинна бути опора", – підкреслила вона.

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І, нарешті, як під час затемнення, так і в інший час можна виготовляти "карти бажань" – спеціальні аркуші картону чи полотна, на які приклеювати символи того, що хотілося б отримати. "Якщо помістити її в південно-східному або південному секторі квартири, це буде працювати прекрасно. Добре такі карти працюють, якщо вішати їх на холодильник або в спальні – в тому місці, куди ви дивитеся відразу ж після пробудження", – розповіла Ефа Форіна.

Нагадаємо, раніше в блозі OBOZREVATEL маг ведичної традиції Ігор Мехеда назвав способи, за допомогою яких в своє життя можна привернути любов і здоров'я.

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Теми
ЕксклюзивСонячне затемнення
Особа
Ефа Форіна
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