Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/Новини астрології

Залишаться з порожніми кишенями: невдачливі знаки Зодіаку

125.7тЧитати матеріал російською

Астрологи розповіли, що найближчий тиждень, з 8 по 14 липня буде дуже напруженим, так як з понеділка почне свій рух ретроградний Меркурій.

Він приносить у життя людей занепокоєння, неприємності і дратівливість, пише РБК-Україна.

Овни

Найближчий тиждень стане для них перевіркою на міцність і їм будуть потрібні всі сили, цілеспрямованість і незворушність, щоб впорається з життєвими негараздами.

Тільці

Це тиждень стане для них періодом споглядання і спостереження, спокою і передбачуваності. 11-12 липня варто присвятити легким справах. Також зірки попереджають, що можлива зустріч з близькою людиною або майбутнім напарником по роботі.

Близнюки

Представників цього знаку чекають сплески ревнощів і жадібності, а це значить, що потрібно бути акуратніше у витратах і в спілкуванні з половинками. Будинки варто навести порядок, а друзів і рідних – залишити в спокої.

Раки

Тиждень ідеально підходить для самоаналізу, чуйності і подолання конфліктних ситуацій. Зірки рекомендують навчиться прощати і не вплутуватися в конфлікти.

Леви

Астрологи радять бути послідовними в справах і не хапатися за все підряд. У найближчий тиждень не варто витрачати багато грошей і не купувати те, що не було заплановано. Краще спрямувати енергію на невідкладні справи.

Залишаться з порожніми кишенями: невдачливі знаки Зодіаку

Діви

У найближчий тиждень варто сфокусувати свою увагу не на фінансах, а на домашніх турботах, батьків і здоров'я. Можна змінити обстановку або піти у відпустку. Також можливо везіння в любовній сфері.

Терези

Представникам цього знака потрібно зміна в житті, так як застій і нудьга ведуть до бід і проблем. Астрологи радять знайти нову мотивацію, навести порядок в домі і в думках і налаштувати себе на позитив.

Скорпіон

Тиждень обіцяє бути вдалою і відкриються нові можливості в любові і в бізнесі. Для того, щоб не злякати удачу, Скорпіони повинні залишатися доброзичливими і веселими. Щоб уникнути фінансових проблем зірки рекомендують уважно ставиться до деталей.

Новини
Їм не можна довіряти! Названі найбільш заздрісні знаки Зодіаку

Стрільці

У цього знака на перше місце виходить любов і в найближчий тиждень їм варто відпочити і набратися позитивних емоцій. У справах зірки не рекомендують перекладати відповідальність або роботу на інших – це призведе до втрати грошей.

Козероги

У найближчий тиждень представники цього знака можуть досягти успіху в тих справах, які раніше не виходили – прийшов час позбутися від страхів і активізувати свою впевненість. Варто уникати енергетичних вампірів і маніпуляторів. Не виключений успіх і в любовній сфері.

Водолій

Астрологи рекомендують не відмовлятися від допомоги близьких в найближчі дні, так як це призведе до сварок і збитків. Протягом тижня можливі раптові зміни, сварки, конфлікти і перебої в справах. Врятувати ситуацію зможе тільки позитив і віра в себе.

Риби

Варто побоюватися впливу недоброзичливців і недругів. Можна здійснювати покупки, але не витрачати більше, ніж заплановано. До проблем варто поставитися по-філософськи і направити свою енергію на переоцінку цінностей і помилки минулого.

Раніше OBOZREVATEL склав:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Астрологічний прогноз" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Астрологічний прогноз
Тег
гороскоп 2019
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані