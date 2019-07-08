Залишаться з порожніми кишенями: невдачливі знаки Зодіаку

Астрологи розповіли, що найближчий тиждень, з 8 по 14 липня буде дуже напруженим, так як з понеділка почне свій рух ретроградний Меркурій.

Він приносить у життя людей занепокоєння, неприємності і дратівливість, пише РБК-Україна.

Овни

Найближчий тиждень стане для них перевіркою на міцність і їм будуть потрібні всі сили, цілеспрямованість і незворушність, щоб впорається з життєвими негараздами.

Тільці

Це тиждень стане для них періодом споглядання і спостереження, спокою і передбачуваності. 11-12 липня варто присвятити легким справах. Також зірки попереджають, що можлива зустріч з близькою людиною або майбутнім напарником по роботі.

Близнюки

Представників цього знаку чекають сплески ревнощів і жадібності, а це значить, що потрібно бути акуратніше у витратах і в спілкуванні з половинками. Будинки варто навести порядок, а друзів і рідних – залишити в спокої.

Раки

Тиждень ідеально підходить для самоаналізу, чуйності і подолання конфліктних ситуацій. Зірки рекомендують навчиться прощати і не вплутуватися в конфлікти.

Леви

Астрологи радять бути послідовними в справах і не хапатися за все підряд. У найближчий тиждень не варто витрачати багато грошей і не купувати те, що не було заплановано. Краще спрямувати енергію на невідкладні справи.

Діви

У найближчий тиждень варто сфокусувати свою увагу не на фінансах, а на домашніх турботах, батьків і здоров'я. Можна змінити обстановку або піти у відпустку. Також можливо везіння в любовній сфері.

Терези

Представникам цього знака потрібно зміна в житті, так як застій і нудьга ведуть до бід і проблем. Астрологи радять знайти нову мотивацію, навести порядок в домі і в думках і налаштувати себе на позитив.

Скорпіон

Тиждень обіцяє бути вдалою і відкриються нові можливості в любові і в бізнесі. Для того, щоб не злякати удачу, Скорпіони повинні залишатися доброзичливими і веселими. Щоб уникнути фінансових проблем зірки рекомендують уважно ставиться до деталей.

Стрільці

У цього знака на перше місце виходить любов і в найближчий тиждень їм варто відпочити і набратися позитивних емоцій. У справах зірки не рекомендують перекладати відповідальність або роботу на інших – це призведе до втрати грошей.

Козероги

У найближчий тиждень представники цього знака можуть досягти успіху в тих справах, які раніше не виходили – прийшов час позбутися від страхів і активізувати свою впевненість. Варто уникати енергетичних вампірів і маніпуляторів. Не виключений успіх і в любовній сфері.

Водолій

Астрологи рекомендують не відмовлятися від допомоги близьких в найближчі дні, так як це призведе до сварок і збитків. Протягом тижня можливі раптові зміни, сварки, конфлікти і перебої в справах. Врятувати ситуацію зможе тільки позитив і віра в себе.

Риби

Варто побоюватися впливу недоброзичливців і недругів. Можна здійснювати покупки, але не витрачати більше, ніж заплановано. До проблем варто поставитися по-філософськи і направити свою енергію на переоцінку цінностей і помилки минулого.

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