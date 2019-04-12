Облиш мене, робото, я в печалі: найледачіші знаки Зодіаку

Будь-яку людину час від часу охоплює лінь. Одні дають їй раду, інших вона перемагає.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найледачіші.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Народилася: 22 липня 1992 року

Раки — дуже хитрі представники зодіакального кола, які приховують свою лінь за імітацією якоїсь важливої діяльності. Вони можуть дуже довго чимось займатися, але це лише прикриття, результату від такої роботи не буде. Більше того, у людей, народжених під цим знаком Зодіаку, дуже мало ентузіазму, вони меланхолійні, повільні і воліють плисти за течією.

Лев

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Представників цього знаку зірки наділили даром перетворювати лінь на мистецтво. Байдикують вони з таким царським виглядом, що ні в кого не повернеться язик назвати їх ледарями. Якщо ж хтось набереться сміливості дорікнути Левам у неробстві, то у відповідь може почути: "Не царська справа — працювати!".

Риби

Ріанна Фото: instagram/badgalriri

Народилася: 20 лютого 1988 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, дуже ледачі. Змусити їх щось робити, звісно, можна, але собі дорожче — доведеться переробляти. Ну не здатні Риби працювати нормально, якщо їм нецікаво. Якщо вдасться захопити представників цього знака — тоді інша річ, вони можуть гори перевернути і навіть не присісти на обідню перерву. Проблема, щоправда, в тому, що пристрасть, як відомо, швидко минає.

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