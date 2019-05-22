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З ними краще не жартувати: найжорстокіші знаки Зодіаку

116.1тЧитати матеріал російською

Жорстокі люди, як правило, злі, підлі, нестерпні і мстиві. Від них складно домогтися співчуття.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найжорстокіші, щоб ви могли уникнути небезпеки при зустрічі з ними.

Стрілець

З ними краще не жартувати: найжорстокіші знаки Зодіаку

Анна Сєдокова

Фото з Instagram

Народилася: 16 грудня 1982 року

Стрільці одні з найжорстокіших знаків Зодіаку. Вони не бачать нічого особливого в тому, щоб ходити по головах і маніпулювати навколишніми заради того, щоб отримати бажане. Представники цього знака ніколи не будуть співчувати тим, кому вони заподіяли біль. Нібито людина сама винна, що попалася Стрільцям на шляху.

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Козеріг

З ними краще не жартувати: найжорстокіші знаки Зодіаку

Ольга Бузова

Фото з Instagram

Народилася: 20 cічня 1986 року

Представники цього знака не тільки жорстокі, але і холоднокровні. Козероги у гніві не знають пощади і готові принизити людину при всіх. Також вони особливо жорстокі з тими, хто їм не подобається.

Лев

З ними краще не жартувати: найжорстокіші знаки Зодіаку

Кайлі Дженнер

Фото з Instagram

Народилася: 10 серпня 1997 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, в колективі тирани, а в родині наглядачі. Вони дуже жорстокі, холодні, бездушні і розважливі створіння. Також Леви позбавлені почуття гумору, педантичні, їхня мета — пригнічувати інших.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалахи злості.

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Борисс Робот
Борисс Робот
Может надо перестать быть Львами, Стрельцами и Козерогами...??? Звезды управляют только дураками, а мудрый человек сам управляет своими звездами.(ц)
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