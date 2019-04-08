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З короною на голові: найзарозуміліші знаки Зодіаку

22.8тЧитати матеріал російською

Напевно кожен зустрічав людей, які щиро вважають себе кращими за інших. І таке їхнє ставлення до навколишніх навряд чи коли-небудь зміниться.

Тому OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найзарозуміліші, щоб ніколи з ними не зв'язуватися.

Рак

З короною на голові: найзарозуміліші знаки Зодіаку

Селена Гомес

Фото: instagram/selenagomez

Народилася: 22 липня 1992 року

Представники цього знака нерідко поводяться так, немов опускаються до навколишніх і роблять велику послугу, спілкуючись з ними. В якому б моральному, емоційному і матеріальному стані не перебували Раки, ви можете бути впевнені, що вони все одно будуть намагатися тиснути, керувати та маніпулювати. Мало того, вони часто дозволяють собі принижувати та ображати інших.

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Близнюки

З короною на голові: найзарозуміліші знаки Зодіаку

Анджеліна Джолі

Фото: NewsOne

Народилася: 4 червня 1975 року

Близнюки — лідери зарозумілості. Вони люблять піднести свій талант і підкреслити інтелект, який, на їхню думку, просто блискучий. Представники цього знака вважають інших людей нижчими за себе на кілька сходинок, що підкреслюють саркастичними жартами, які часто є просто образливими.

Скорпіон

З короною на голові: найзарозуміліші знаки Зодіаку

Скарлетт Йоханссон

Фото: www.lofficielrussia.ru

Народилася: 22 листопада 1984 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, схильні роздавати поради і люблять говорити, що і як слід робити правильно. Скорпіони дуже чутливі і вважають, що краще за всіх розбираються в людських взаєминах. Вони можуть втрутитися, навіть якщо їх про це не просили.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалахи злості.

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