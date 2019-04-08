З короною на голові: найзарозуміліші знаки Зодіаку

Напевно кожен зустрічав людей, які щиро вважають себе кращими за інших. І таке їхнє ставлення до навколишніх навряд чи коли-небудь зміниться.

Тому OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найзарозуміліші, щоб ніколи з ними не зв'язуватися.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Народилася: 22 липня 1992 року

Представники цього знака нерідко поводяться так, немов опускаються до навколишніх і роблять велику послугу, спілкуючись з ними. В якому б моральному, емоційному і матеріальному стані не перебували Раки, ви можете бути впевнені, що вони все одно будуть намагатися тиснути, керувати та маніпулювати. Мало того, вони часто дозволяють собі принижувати та ображати інших.

Близнюки

Анджеліна Джолі Фото: NewsOne

Народилася: 4 червня 1975 року

Близнюки — лідери зарозумілості. Вони люблять піднести свій талант і підкреслити інтелект, який, на їхню думку, просто блискучий. Представники цього знака вважають інших людей нижчими за себе на кілька сходинок, що підкреслюють саркастичними жартами, які часто є просто образливими.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон Фото: www.lofficielrussia.ru

Народилася: 22 листопада 1984 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, схильні роздавати поради і люблять говорити, що і як слід робити правильно. Скорпіони дуже чутливі і вважають, що краще за всіх розбираються в людських взаєминах. Вони можуть втрутитися, навіть якщо їх про це не просили.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалахи злості.

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