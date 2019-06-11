Юпітер зблизився із Землею: на які знаки Зодіаку це вплине

В ніч із 10 на 11 червня відбулося протистояння Юпітера: газовий гігант став на одну лінію разом із Землею і Сонцем.

Ця астрологічна подія може призвести до непередбачуваних поворотів у долі і небезпечних ситуацій. OBOZREVATEL розповість, на які знаки Зодіаку це вплине найбільше.

Овен

Овни в цей період поринуть у справжній хаос. Події складатимуться непередбачувано, але тільки для того, щоб вивести представників цих Знаків на пряму дорогу. Астрологи радять їм менше мріяти про майбутнє і більше часу приділяти теперішньому. Розберіться зі своїми бажаннями і зрозумійте, чого дійсно чекаєте від життя. Тоді Юпітер відповість вам підтримкою.

Фото: gismeteo.ru

Близнюки

Людей, народжених під цим знаком Зодіаку, може відвідати невпевненість у своїх силах, неуважність. Привернути до свого життя щастя в цей час Близнюкам буде непросто, адже на них чекають емоційні гірки. Якщо представники цього знака будуть готові вчитися, змінюватися і грати за правилами Всесвіту, він подарує їм шанс спростити своє життя.

Стрілець

У найскладнішому становищі опиняться Стрільці. Астрологи радять не поспішати із прийняттям рішень, не покладатися на інтуїцію, а використовувати свій минулий досвід при вирішенні масштабних завдань. Приймати рішення в цей час представникам цього знаку слід обмірковано, не піддаючись емоційним поривам, інакше потік невдач затягне на дно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше космічний апарат "Юнона", який прибув на орбіту Юпітера 4 липня 2016 року, зробив неймовірний своєю красою знімок поверхні планети.

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