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Юлія Рижих
Юлія Рижих
Практикуючий астролог Всі статті автора

Лунное затмение 17 июля: что важно сделать в этот период

8.2т Читати матеріал російською

17 июля в 00:32 в 25-м градусе Козерога произойдёт Лунное затмение.

Лунное Затмение – сильное эмоциональное напряжения для всего живого. Люди тревожны, раздражительны, торопятся успеть 100 дел сразу. Это - причины ссор и конфликтов. Влияние затмения может остро ощущаться 15-19 июля.

Важно:

Относитесь с повышенным вниманием к себе и к людям вокруг, страдающими сердечно-сосудистыми, желудочными и нервно-психическими заболеваниями. Возможны обострения.

Нужно много отдыхать, хорошо высыпаться. В эти дни это особенно важно.

Также могут беспокоить головные боли или упадок сил, а может, наоборот, гиперактивность, которая потом буквально обесточивает. Часто в период затмения наступает апатия, душевная и физическая слабость, обострение страхов. Происходит борьба негативных и позитивных энергий.⠀

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Лунное затмение 17 июля: что оно несет всем знакам Зодиака

‼️Возрастает количество ДТП, аварий, несчастных случаев, преступлений. Особенно сейчас на фоне ретро Меркурия, когда с техникой и транспортом и так дела обстоят непросто.

Затмение происходит на Южном кармическом узле в знаке Козерог, а значит:

Завершаем все рабочие проекты, которые не приносят радость

Уходим с работы, которая стала невыносимой

Освобождаем путь для новых профессиональных достижений

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Кровавая Луна и ее влияние

Помимо фона затмения: 15-21 июля формируется сложный планетарный фон, который говорит нам о возможности обострения финансовых проблем и/или обострения проблем в личной жизни.

⠀⠀

Все события июля являются судьбоносными, потому что, находясь вблизи затмений, мы находимся в потоке событий, которые для некоторых из нас предрешены и избежать их невозможно.

Эта неделя не подходит для новых начинаний, но хорошо подходит для избавления от всего, что мешает вам жить счастливо: вредные привычки, токсичные отношения, люди, которые уже отыграли роль в вашей жизни, работа, которая перестала радовать и так далее.

Июль категорически не подходит для расширения бизнеса, старта новых проектов, взятия на себя кредитных обязательств, регистрации брака и любых серьёзных инициатив, которые можно запланировать.

Пикантная особенность затмения в том, что Луна будет в соединении с Плутоном. - Гремучая смесь для психики.

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Кровавое лунное затмение 17 июля: смотреть видео онлайн

Нежелательно находится в скоплении большого количества людей, устраивать мероприятия, нестабильность эмоционального состояния может зашкаливать, а значит контролировать поток слов может быть непосильной задачей.

Так что дорогие псишки, для вас дополнительное предупреждение

Посчитайте до 20 и представьте водопад, прежде чем вступать в словесную перепалку, будь это ваш любимый, или водители такси, не важно!

Энергия в эти дни растрачиваться особенно мощно, не думаю что вы хотите спустить ее на негативное проявление.

🕯

Сегодня к полуночи хорошо провести обряд очищения:

Убрать пространство

Принять контрастный душ

Зажечь свечу и написать список от чего вы хотите избавиться (важно верно формулировать предложения : "я избавляюсь от....)

Во время затмения сожгите список, а пепел развейте за пределами дома

⠀...и помните, правило номер один : спокойствие, только спокойствие...

Расскажите, друзья, а вы уже ощутили приближение затмения?

С любовью, Ваш звездочёт.

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Автор
Юлія Рижих Юлія Рижих
Місце
Україна
Тег
Місячне затемнення
Джерело
Джерело: Facebook Юлии Рыжих
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Кампо Михайло
Кампо Михайло
Поиграй на кожаной флейте. Авось поможет.
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