Як зустріти китайський Новий рік 25 січня: три головні традиції

Китайський Новий рік-2020 – рік Білого Щура за місячним календарем – настане в ніч на 25 січня. На Сході вірять, що з цього дня починається новий енергетичний цикл, який приносить удачу.

Однак, за китайською традицією, новорічну вдачу потрібно "захистити від злих духів". Тому цієї ночі дотримуються особливих звичаїв. Про три головні правила розповів в ефірі ObozTV маг ведичної традиції, керівник міжнародної філософської школи "Пуратана Гухья Мага Веда" Ігор Мехеда.

"Риба на столі – на щастя"

На китайський Новий рік заведено накривати багатий стіл, збирати за ним родичів і друзів, бажати один одному щастя, здоров'я та успіхів.

"На цьому столі зазвичай страви з рису: рисові солодкі кульки, рисова локшина, рисовий хліб, а також вареники і пельмені – "цзяоцзи" китайською. Обов'язково має бути риба. Тому що слово "риба" і слово "багатство, щастя" в китайській мові – синоніми. Якщо є на столі риба – значить, буде щастя", – запевнив Мехеда.

"Злі духи бояться різких звуків"

Щоб захистити удачу, китайці зазвичай шумно відзначають свято до самого ранку: запускають феєрверки, грають на музичних інструментах.

"Як вони відганяють злих духів? Петарди. Але петарди у нас зараз – не дуже гарна ідея. Як ще? По-перше, це дзвіночки. По-друге – гонги. Тобто будь-який різкий звук. Злі духи, за легендами, бояться різких звуків, тому вони не прийдуть в будинок, не заберуть удачу, і рік буде дуже-дуже щасливим", – пояснив маг.

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"Дев'ять мандаринів"

Приходячи в гості, в Китаї заведено приносити господарям мандарини.

"Апельсини і мандарини – символ сонця. Щоб сонце світило в долі кожної людини, традиційно дарують апельсини та мандарини. Є навіть такий звичай: їх закочують в будинок з порога", – поділився Мехеда.

За його словами, мандаринів за традицією має бути дев'ять (або число, кратне дев'яти). "Всіма числовими мовами, дев'ятка – вища досконалість", – уточнив він.

Новий рік Щура 2020 офіційно настане 25 січня flickr.com/loolooimage

Раніше астролог Ефа Форіна розповіла OBOZREVATEL про те, як провести грошовий ритуал в перший день китайського Нового року Щура.

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