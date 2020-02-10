Як отримати підтримку Всесвіту: секрети щастя на 7 днів тижня

Секрети ведичної астрології, яка заснована на знаннях про енергетику, карму і закони Всесвіту, допоможуть знайти ключ до благополуччя в житті, до своїх ресурсів і внутрішньої гармонії.

Як досягти єдності із Всесвітом, в чому полягає секрет щастя, успіху і процвітання згідно з вченням ведичної астрології, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

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Неділя

Так, саме з неділі починається астрологічний тиждень. У неділю збирається вся енергія, необхідна людині для реалізації її планів. Неділя перебуває під управлінням Сонця, яке спрямовує до людей веселощі, творчість, щастя, любов.

Цього дня часто приходять прозріння, знаходяться рішення нестандартних проблем. Неділя підходить для самопізнання, ментальних практик і усвідомлення найвищих цінностей. У неділю дуже добре займатися благодійністю, прагнути до прекрасного, дарувати іншим радість, гуляти на свіжому повітрі – це допоможе вам підключитися до джерела щастя.

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Понеділок

Понеділок даремно називають найважчим днем. На думку ведичних астрологів, проблеми виникають, якщо неправильно застосовувати енергію Місяця, який є покровителем понеділка і дає нам внутрішню гармонію і безтурботність. Також при цьому є небезпека нестійкого настрою. У понеділок корисно вирішувати злободенні проблеми, спілкуватися з близькими та друзями, ходити по магазинах.

При цьому в понеділок небезпечно маніпулювати, дорікати або плести інтриги. Цього дня люди емоційні й уразливі, тому здобути прихильність оточуючих допоможуть душевні розмови в неформальній обстановці. Щоб досягти успіху, потрібно дбати про інших і бути милосердним.

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Вівторок

Вівторком управляє Марс – чоловічий, гарячий, войовничий і агресивний за своєю природою – він відповідає за нашу здатність до вольових рішень, наділяючи сміливістю і силою.

Часто у вівторок люди схильні до імпульсивних дій, пошуку гострих відчуттів, до різкості і гніву. У вівторок потрібно діяти рішуче, одразу реалізовувати свої бажання, не звертаючи уваги на емоції і сумніви. Але варто стежити, щоб рішучість не перейшла в лють. У вівторок дуже добре займатися спортом, бойовими мистецтвами чи духовними практиками – тоді Марс допоможе вам стати впевненою у собі, дисциплінованою і вольовою людиною.

Середа

Середа перебуває під впливом Меркурія, який транслює в світ позитивну енергію і активність. Середа успішна для переговорів, спілкування, навчання, азартних ігор, розумової діяльності і торгівлі. Як відомо, ім'я Меркурія – Буддха, що дослівно з санскриту означає "інтелект".

Якщо вам вдасться підключитися до енергії Меркурія, то вам відкриється дар передбачення і вміння виносити вірні судження, відрізняти справжнє від уявного. У середу забудьте про комплекси, страхи і проблеми – вони заважають досягти поставлених цілей.

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Четвер

Завдяки енергії Юпітера четвер у ведичній астрології є найвдалішим і найщасливішим днем. Юпітер – планета великого щастя, оптимізму, успіхів, благополуччя і процвітання. Він привносить у життя несподівані подарунки долі і можливість поліпшити карму.

Четвер хороший для роботи, ділового спілкування, нових починань і великих угод. У четвер можна сміливо звертатися до начальства з питаннями, проханнями і побажаннями. Але не забувайте про те, що складності в четвер можуть розширюватися. Тому намагайтеся ні з ким не сваритися, а розбіжності припиняйте на самому їх початку. Працюйте на своє благо і благо оточуючих, і Юпітер обов'язково принесе успіх і удачу.

П'ятниця

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П'ятниця – це день любові, романтичних побачень, відпочинку та духовних практик, адже нею керує Венера. У цей день чоловікам варто приділяти більше уваги прекрасній статі, а дамам – балувати себе невеличкими радощами.

Робіть добрі справи: радуйте себе і близьких, будьте добрішими до оточуючих. Венера обов'язково підтримає людей, в чиєму серці живе добро, які не скупляться на добрі слова і компліменти, хто транслює красу в світ і тягнеться до прекрасного.

Субота

Субота у ведичній астрології вважається найскладнішим днем тижня з усіх. Причина – жорстокий і нищівний вплив Сатурна – планети, яка приносить в життя біди і нещастя. Вплив Сатурна кармічний, тобто, він не залишає можливості щось виправити. Сатурн може з легкістю підняти людину з самих низів і навпаки знищити її життя.

Тому в суботу слід приборкати бажання й інстинкти і не думати про погане. Субота невдала для інновацій, ведення справ, инсайтів.

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Щоб отримати підтримку Сатурна, потрібно почати наводити лад у своєму житті. У суботу варто проаналізувати всі події тижня і продумати плани на наступні сім днів. Корисно відправитися на прогулянку містом, зробити очищувальну медитацію, очистити думки від негативу.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як привабити щастя і удачу в дім: речі, які змінять ваше життя.

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