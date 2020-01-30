Як обрати найкращого коханця за знаком Зодіаку

Коли справа доходить до близьких відносин, кожен прагне вдовольнити свого партнера, але деякі з нас є більш талановитими коханцями, ніж інші.

Астролог Сьюзан Тейлор розкрила інтимні секрети знаків Зодіаку.

Деякі знаки - дивовижні коханці, і вони дійсно можуть зробити так, що їх партнери опиняться на сьомому небі від щастя.

Які три знаки Зодіаку є найкращими коханцями? Астрологія відповідає на це питання.

Знак Зодіаку впливає на всі сфери життя людини, в тому числі це має значення, коли мова йде про секс.

Телець

Керований Венерою, планетою кохання, Телець, без сумніву, найталановитіший коханець з усіх знаків Зодіаку. Якщо у вас є можливість провести ніч з такою суперчуттєвою і сексуальною людиною, ви точно не пошкодуєте! Тільці - дуже ніжні, вони вміють дарувати насолоду партнерові. Також вони вміють кохати і не поводяться егоїстично. Тому ви точно не зможете виспатися, якщо вирішите провести ніч з Тільцем.

Які знаки Зодіка краще за інших підходять для Тельця:

інший Телець

Ваги

Скорпіон

Стрілець

Терези

Ваги, також керовані Венерою, є надчуттєвий знаком і потребують сексі, щоб відчувати себе живим. Секс необхідний їм для щастя. Ваги вмілі та елегантні коханці, і їх місія в тому, щоб влаштувати дивовижне шоу для свого партнера. Якщо ви ризикнете цілком довіритися Терезам, то ця людина вас не підведе. Ви точно не будете розчаровані після близькості з цим знаком. Ваги - дуже щедрі, їм подобається робити приємність партнеру. А коли справа доходить до близькості, такий люд зробить все, щоб вас задовольнити.

Сумісність з іншими знаками Зодіаку:

інші Терези

Телець

Скорпіон

Лев

Скорпіон

Скорпіони теж чудові коханці. Їх сексуальності важко протистояти. Скорпіони – дуже пристрасні, люблять експерименти і не бояться нового. Саме з цим знаком ніколи не буває нудно в ліжку. Хоча Скорпіони іноді бувають надмірно ревнивими, цей недолік з лишком окупається їх чарівністю.

Яким знакам підходить Скорпіон:

Ще один Скорпіон

Телець

Терези

Рак

Риби

Раніше OBOZREVATEL писав, чому лютий 2020 стане особливим місяцем для всіх знаків Зодіаку.

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