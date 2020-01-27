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Як назвати сина: топ-5 щасливих чоловічих імен

1.6т
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Астрологи не втомлюються повторювати, що ім'я людини має унікальний зміст і енергетику, які впливають на її життя та характер.

Так, існує ряд чоловічих імен, які, на думку, фахівців, є сприятливими для їх власників. Як назвати сина, щоб він мав добру вдачу: OBOZREVATEL підготував топ-5 щасливих імен для хлопчиків.

Як назвати сина: топ-5 щасливих чоловічих імен

pixabay.com

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Олександр

Олександр має сильний і мужній характер. Чоловік з цим ім'ям характеризується цілеспрямованістю, він наполегливий у роботі. Більш того, власник імені Олександр притягує до себе жінок за допомогою якостей захисника і здобувача. Поруч з таким чоловіком кожна жінка відчуває себе щасливою, коханою і захищеною.

Володимир

Величне ім'я Володимир означає "Владика Світу". Чоловік на ім'я Володимир знає, чого хоче і ніколи не упускає свого шансу в житті.

Як назвати сина: топ-5 щасливих чоловічих імен

pixabay.com

Дмитро

Дмитро – активний, наполегливий і кмітливий чоловік. Він легко може знайти найшвидший шлях досягнення своєї мети і вміє вийти навіть з найважчої ситуації. Діма легко пристосовується в будь-якій обстановці. З чоловіків з цим ім'ям виходять відмінні керівники і працівники креативної індустрії, у своїй кар'єрі вони зазвичай досягають багато.

Петро

Ім'я Петро звучить давньогрецькою мовою як "Петрос" і означає "камінь". І справді, чоловіки на ім'я Петро відрізняються непохитністю, стійкістю і сильним характером. Ніщо не здатне їх зламати або збити з правильного шляху.

Як назвати сина: топ-5 щасливих чоловічих імен

pixabay.com

Максим

Чоловіки, які отримали при народженні ім'я Максим, надзвичайно привабливі і харизматичні, вони притягують жінок, немов магніт. Максиму все дається легко, він володіє внутрішньою і зовнішньою красою. Крім того, астрологи характеризують Максима як незалежну людину з нестандартним мисленням.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Теги
діти Психологія гороскоп 2020
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