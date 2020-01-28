Як назвати дочку: п'ять щасливих імен для дівчаток

На думку астрологів, ім'я людини має унікальне значення і енергетику, які впливають на її долю і характер.

Так, з давніх-давен наші пращури намагалися дуже серйозно підходити до вибору імені дитини. Хлопчикам давалися імена, які, як вважалося, наділяли їх силою, хоробрістю і мужністю, а дівчаткам – імена для залучення здоров'я, гармонії і благополуччя. Як назвати доньку, щоб її життя було вдалим: OBOZREVATEL підготував топ-5 щасливих імен для дівчаток.

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Вікторія

Ім'я Вікторія означає "переможниця". Жінка з цим ім'ям отримує лідерські якості, прагнення до першості, цілеспрямованість і завзятість. Вікторія не тільки має сильний характер, але й дивовижний внутрішній магнетизм, що притягує позитивних людей.

Віка з дитинства може проявляти свою напористість, вона прагне добиватися всього, чого хоче. Ці якості допомагають їй і в дорослому житті, в кар'єрі та бізнесі.

При цьому Вікторію характеризують легкість, чесність і душевність, які сприяють щасливому особистому життю. А вміння постояти за себе і відстояти свої інтереси допомагають Вікторії заслужити визнання і повагу в суспільстві.

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Вікторія рідко просить інших про допомогу, але сама завжди готова підтримати своїх близьких. Віка рідко помиляється, але якщо це все ж відбувається, то ніколи не звинувачує оточуючих і намагається проаналізувати власні вчинки.

Тетяна

Тетяна з давньогрецької означає "упорядниця" і "засновниця", з давньоримського – "миротвориця". Це ім'я має дуже сильну енергетику. Власниця імені Тетяна – лідер за своєю природою. Тані під силу будь-яка робота, вона вміє справлятися з найважчими завданнями і знаходити вихід із заплутаної ситуації. При цьому Тетяни завжди адекватно оцінюють себе і свої можливості.

Тетяна зазвичай легко знаходить спільну мову з оточуючими, коло її спілкування досить широке, тому вона ніколи не залишається на самоті. Крім того, Тетяна володіє рідкісним даром бачити те, чого не помічають інші. У Тань часто добре розвинена інтуїція, яка не дає їм вчиняти необачно.

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Незважаючи на прагнення Тетяни до першості, в стосунках вона віддає право лідерства чоловікові. При цьому вона завжди підкаже своєму обранцеві, як вчинити, направивши його на правильний шлях.

Анастасія

Ім'я Анастасія означає "безсмертна", або ще "воскресла". Жінка на ім'я Анастасія завжди залишається "на коні", її силу духа не зломити. Анастасія щаслива в житті не тільки тому, що може впоратися з проблемами, але й завдяки її активності, енергійності, доброті і великодушності. Добро Насті, яке вона дає людям, повертається до неї назад.

Часто Анастасія – дуже талановита, обдарована і працьовита особистість. Вона легко домагається поставлених цілей, вона щаслива в роботі та особистому житті завдяки своїй гнучкості та вмінню знайти спільну мову з оточуючими. Крім того, Анастасія – хороший психолог, який може з першого погляду "розкусити" людину, вона живе за своїми принципами та ідеалами.

Марія

Жінка з ім'ям Марія залучає удачу і везіння. Марія означає "пані". І вона дійсно господиня свого життя. Маша живе так, як відчуває, не озираючись назад, швидко забуваючи невдачі і образи. Веселий характер, життєрадісність і активність допомагають Маші домагатися всіх цілей.

Марія оптимістична і не здається ні перед чим. Вона посилає у Всесвіт лише світлі й добрі думки, завдяки чому отримує у відповідь виконання її бажань. Марія добивається успіху за допомогою свого легкого і відхідливого характеру, креативності та нестандартного мислення.

Єлизавета

Астрологи вважають, що ім'я Єлизавета облагороджує і привертає везіння й удачу в усьому. Ліза – це владна і амбітна особистість. Разом з тим, вона добра, ніжна, щедра і порядна. Вона приймає від життя все: і погане, і хороше.

Єлизавета любить життя таким, як воно є, вона вдячна долі за все. Ліза – це спокійна, миролюбна і гармонійна дівчина, яка прагне змінити світ на краще.

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