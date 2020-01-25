Вони погані дружини: три імені жінок з важким характером

Існують жіночі імена, власницям яких складно знайти гармонію в сімейному житті, а обранцям таких дам потрібно докласти чимало зусиль, щоб налагодити стосунки.

Власниці яких імен, на думку астрологів, стають проблемними дружинами, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Інна

Дівчата, які мають ім'я Інна, часто характеризуються складним характером. Такі жінки постійно чимось незадоволені, багато пліткують і не здатні йти на компроміс. Вони не дорожать почуттями інших, вважаючи, що всі навколо їм щось винні. Інни часто йдуть по головах для досягнення своєї мети, але в житті рідко знаходять щастя.

Тамара

Тамара, або Тома, – сильна і владна натура, але часто при цьому – жорстка і ревнива. Такі жінки страждають через свій характер. Часто їм складно знайти пару. Крім того, у складній життєвій ситуації Тамара стає схильною до згубних звичок.

24tv.ua

Алла

Хоча Алла – досить рідкісне ім'я, його власниці мають дуже непростий характер. Вони люблять скрізь і всіма командувати. Астрологи приписують їм такі якості, як зарозумілість і хвастощі. Алла рідко буває задоволеною життям, їй складно побудувати своє особисте щастя.

Варто відзначити, що далеко не всі жінки, які мають перераховані вище імена, володіють такими якостями. Тому робити якісь висновки варто лише після того, коли ви самі познайомитесь із людиною.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, яких чоловічих імен потрібно остерігатися: чоловіки, за яких краще не виходити заміж.

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