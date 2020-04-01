С приближением Пасхи, которая в этом году пройдет в условиях карантина из-за пандемии коронавируса, в сети высказываются опасения о том, что, поскольку Храм Гроба Господнего в Иерусалиме будет закрыт, Благодатный Огонь не сойдет, а значит, в этот год родится антихрист.

Давайте проясним некоторые вопросы.

Феномен схождения Благодатного Огня до сих пор не получил научного объяснения. В то же время есть масса "ненаучных" объяснений. Одно из них говорит о том, что духовно сильные люди могут запускать в окружающем пространстве что-то наподобие холодных термоядерных реакций, безопасных для человека. Да, возможно, что под действием духовной силы людей происходит какая-то реакция.

Интересно, что однажды Благодатный Огонь загорелся в подсвечнике, куда была налита вода из Иорданского (Кедронского) ручья. Еще один интересный факт – Благодатный Огонь заходит в храм через открытое окно. И это окно расположено точно на восход звезды Сириус в день зимнего солнцестояния. Это послужило основанием для тайных орденов говорить о связи христианства с Сириусом и предполагать, что первые христианские пророки получили тайные знания из Сириуса, и что якобы Сириус поддерживает многие духовные традиции Земли.

Но в истории христианского мира Благодатный Огонь не сходил три раза: в 1101 году, в 1579 году и в 1923 году. Во всех трех случаях были противоречия между разными ветвями христианства: когда они начинали друг с другом воевать, Благодатный Огонь не сходил. Верующие понимали это и начинали мириться, а когда перемирие было достигнуто, на следующий год Огонь сходил.

Благодатный Огонь, конец света, коллаж

Как мы видим, отсутствие Благодатного Огня не стало причиной конца света. Поэтому тот факт, что Храм Гроба Господнего будет закрыт на карантин и Благодатный Огонь не сойдет, потому что никого не будет в храме – это не трагедия для человека и не предвестие конца света. Прихода антихриста в этом году тоже не ожидается - даже по мнению христианских теологов и людей с духовным видением.

Этот факт можно рассматривать как обращение Высших Сил к людям, что они ведут себя неправильно и должны что-то изменить в себе.

Тем не менее, 2020 год, как я уже говорил, будет годом огромнейших перемен на Земле. 7 затмений, зеркальные даты, "энерготрясения", високосный год… Год действительно трансформирующий.

Желаю нашим читателям безболезненной трансформации. Пусть она происходит, но будет благостной для всех.

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