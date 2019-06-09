Виведуть з себе будь-якого: найбільш дратівливі і нестерпні знаки Зодіаку

Всі люди різні, і у кожного з нас є свої плюси і мінуси. Однак все ж час від часу зустрічаються такі особистості, спілкуватися з якими не тільки складно, але і абсолютно неприємно через їх нестерпність.

Дратувати інших – покликання, яке вони вибрали самі. Їх не люблять кликати на зустрічі, не хочуть мати спільної справи, а іноді навіть щиро ненавидять. Астрологи помітили, що таких неприємних людей значно більше серед певних знаків Зодіаку.

АіФ

OBOZREVATEL склав список найбільш нестерпних і дратівливих знаків Зодіаку, які здатні вивести з себе будь-яку, навіть найбільш спокійну людину.

Підуть по головах: самі аморальні знаки Зодіаку, від яких варто триматися подалі.

Лев

МК

Софія Ротару. Народилася 7 серпня, 1947 року

Леви – безпринципні і досить різкі представники зодіакального кола. Це чи не самий нестерпний знак Зодіаку, а все тому, що кожен Лев вважає себе в будь-якому випадку "господарем становища". Вони щиро впевнені, що все повинно бути так, як цього хочуть вони.

І якщо щось відбувається по-іншому, вони шляхом скандалу готові домагатися бажаного. Іноді вони – настирливі, іноді – різкі, а іноді – просто нестерпні. При цьому, все ж варто відзначити, що з ними можна домовитися. Гороскоп сумісності радить не йти поперек інтересів Львів, якщо є можливість – дійте м'яко. Або просто ігноруйте.

ваги

КП

Ані Лорак. Народилася 27 вересня, 1978 року

Терези можуть здаватися трохи ненадійними, частіше – недбалими і дико неорганізованими. Це дуже дратує оточуючих, а самі Терези щиро продовжують вірити, що вони – милі і доброзичливі. Як правило, представники цього знаку будують підступи настільки часто, що вже самі перестали сприймати це як щось надзвичайне.

Любовний гороскоп каже, що з Терезами можна миритися тільки тоді, коли не звертати уваги на їх "косяки". Інакше вони почнуть вередувати і проявляти характер, а це гірше, ніж дивитися нецікавий фільм з неслухняною дитиною. В сотий раз.

Козеріг

Utro.ru

Анастасія Волочкова. Народилася 20 січня 1976 року

Козеріг занадто практичний, ця риса в ньому проявляється прямо до занудства і нудоти. Цей знак також буває жорстоким, різким і настільки прямолінійним, що поранити словом може кого завгодно. Вони вважають правими тільки себе, іншої думки просто не існує і вони відкрито його ігнорують.

Якщо ви спробуєте їм довести свою правоту – чекайте гучного скандалу. Вони витрусять з навколишніх всю душу, щоб домогтися вигідних результатів. Однак під цим непоступливим зовнішнім виглядом ховається надійна особистість. Гороскоп сумісності каже, що до них просто потрібно знайти підхід.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які знаки Зодіаку найжорстокіші, щоб ви могли уникнути небезпеки при зустрічі з ними.

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